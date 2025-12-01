בוטל ברגע שהחל: הממשלה לא שלחה נציג, בג"ץ לא קיים דיון בפיטורי היועמ"שית

הדיו שהיה אמור להתקיים היום (שני) בבית המשפט העליון על פיטורי היועמ"שית גלי בהרב מיארה בוטל, לאחר שהממשלה לא שלחה נציג מטעמה. למעשה, פסק הדין של שבעת שופטים יינתן על סמך החומר הכתוב שהוגש. הנשיא עמית: "אין טעם לקיים דיון בעל פה מול שער ריק".

בתגובה לדבריו של נשיא ביהמ"ש העליון, שר המשפטים יריב לוין ושר התפוצות עמיחי שיקלי הוציאו הודעה משותפת: "השופט עמית אמר בשבוע שעבר שבית המשפט זה לא תיאטרון. הוא צדק. ולכן, בהצגה האבסורדית הזו הממשלה לא השתתפה. אין בעולם הליך משפטי שבו פקידה ממשלתית שהודחה, משעבדת את הייעוץ המשפטי והפרקליטות כדי לייצג אותה במקום את הממשלה, ולמנוע את הדחתה.

הממשלה דרשה מספר פעמים מבית המשפט שישים סוף להתנהלות הזו. אולם ללא הועיל. הממשלה אינה יכולה להשתתף בהליך שתוצאתו נקבעה מראש - הפיכת הממשלה לגורם היחיד במדינת ישראל שכופים עליו מי יהיה היועץ המשפטי שלו ומי ייצג אותו בבית המשפט.

כמו כן השרים אמרו בהודעתם: "כל זה קורה בשעה שאותה יועצת שהודחה, ממשיכה לפעול בניגוד עניינים כדי למנוע את קיומה התקין של אחת החקירות החשובות בתולדות המדינה, ובשעה שבית המשפט משתף עמה פעולה בסחבת מכוונת ומתמשכת. הגיעה העת שבית המשפט יעשה חשבון נפש".

הדיון תוכנן לאחר החלטת הממשלה לפעול לפיטורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, והצו על תנאי שהוציא בג"ץ על ההליך בעקבות עתירות שהוגשו, בין היתר על ידי יש עתיד. הדיון יתקיים בהרכב מורחב של שבעה שופטים, בראשות נשיא העליון יצחק עמית.

העתירות הוגשו בחודש אוגוסט לאחר ההצבעה בממשלה על הפיטורים. לטענת העותרים, ההחלטה התקבלה בהליך בלתי חוקי, תוך עקיפת מנגנוני הביקורת ונועדה לפגוע בעצמאות הייעוץ המשפטי. "הממשלה רוצה צייתנות, היא בוחרת לוותר על שלטון החוק, ואנחנו בוחרים להילחם עליו", אמרה חברת הכנסת אלהרר.