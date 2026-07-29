היועמ"שית, עו"ד גלי בהרב מיארה, הורתה היום (רביעי) לפתוח בחקירה פלילית בעניין התצהירים שהגישו חברי הליכוד לבג"ץ ושל ח"כ שרן השכל בעניין בחירת מבקר המדינה. חברי כנסת מהליכוד הצהירו שלא קיבלו הנחייה לתעד את עצמם, בעוד שהשכל טענה שהייתה הנחייה ואף הוסיפה שההוראה הייתה להראות את התיעוד לראש הממשלה.

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השכל מסרבת לציין מי לטענתה הורה לתעד, ולמעשה אחד מהצדדים הגיש תצהיר כוזב. שרן השכל תזומן למסור עדות ותידרש למסור פרטים, לפני שיוחלט אם לחקור אותה או אחרים באזהרה. על ההחלטה פרסם לראשונה גיא פלג.

ההחלטה מגיעה לאחר שבתחילת החודש שופטי בג"ץ קבעו פה אחד כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, ונימקו כי "נפל פגם מהותי בחשאיות ההצבעה בסבב השני".

המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, ציין כי "בין כל הפלפולים, הטיעונים ותתי-הטיעונים, חשוב לחזור לראשית הצירים, ליסודות הפשוטים, אשר יתכן כי ניתן היה להסתפק בהם: המשיבים לא הציגו, הלכה למעשה, כל טיעון פרשני שיש בו כדי להבהיר כיצד הצבעה המתועדת באמצעות סרטוני וידאו מתיישבת לשיטתם עם המונח 'הצבעה חשאית' שבחוק היסוד ובחוק מבקר המדינה".

כמו כן, לפני מספר ימים פרסמנו כי עורך הדין מיכאל ראבילו הבהיר לראשי הקואליציה כי הוא מתנגד להתנגשויות בין הרשויות, ושאם הם רוצים שהוא יהיה המבקר - עליהם לערוך בחירות חוזרות.

כבר מראשית הדרך הבהיר ראבילו, כי עמדתו היא שיש לערוך בחירות חוזרות. אלא ששבסוף השבוע התראיין יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לנוה דרומי בקבינט שישי ואמר כי הכנסת כבר אמרה את דברה, ולא יתקיימו בחירות חוזרות, וכי מבחינתו ראבילו הוא מבקר המדינה.

דבריו של ראבילו סותרים את דבריו של יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, שהתראיין לנוה דרומי ב"קבינט שישי" החודש וטען כי "הכנסת אמרה את דברה. זה שלבית המשפט יש דעות אחרות, זה שלו. מבקר המדינה הוא מיכאל ראבילו. הוא נבחר כדת וכדין. מבחינתי הדלת של משרד המבקר פתוחה בפניו".