אשר בן עוז חושף: "אין לי איך לשלם 3,000 שקלים בחודש"

הסערה נמשכת: כוכב הרשת אשר בן עוז השיב היום (ראשון) לבקשה למעצרו שהוגשה לבית המשפט. הוא טען כי אינו מסוגל לעמוד בתשלום המבוקש - 3,000 שקלים מדי חודש, ומבקש להוריד את הסכום ל-700 שקלים. כאמור, לאחר שצבר חוב בסך 12 אלף שקלים לקופת ההליך, הוא טען כי במידה וישלם את הסכום המדובר - לא יתאפשר לבתו ולו להתקיים.

בהמשך תשובתו, הוא התייחס לדירות ורכבי הפאר, וטען כי הדבר מתאפשר בעזרת חסדיהם של "צדדים שלישיים המעריכים את כישוריי המקצועיים ומסייעים לי לשרוד את התקופה הקשה".

עוד טען: "המותג הדיגיטלי פוסקאס אינו מצג עושר ,אלא הכלי היחיד והנכס הבלתי מוחשי שבאמצעותו אוכל להשתקם ולייצר הכנסה עתידית לטובת קופת הנשייה. כיבוי המנועי הזה באמצעות מעצר יביא לחיסול סופי של פוטנציאל הפירעון שלי".

עו"ד יואב בן פורת, ב"כ הנושה: "טענותיו של מר בן עוז נגד מרשי מצוצות מן האצבע. מר בן עוז חתם על הסכם פירעון חוב עם מרשי שאומת על ידי עורך דינו, בו הודה ואישר את קיום החוב כלפי מרשי ואף ויתר על טענות נגד מרשי. מר בן עוז הפר את ההסכם ברגל גסה שוב ושוב ולכן נאלץ מרשי לנקוט נגדו בהליכים משפטיים".

כזכור, הנאמן על הליך חדלות הפרעון של בן עוז ביקש בשבוע שעבר להוציא צו מאסר נגדו - בשל אי שיתוף פעולה עם ההליך, והצהיר בנוסף כי בכוונתו לבטלו. בן עוז חייב כעת לקופה כבר 12 אלף שקלים.

כאמור, בן עוז היה אמור כבר מחודש ינואר האחרון להתחיל לשלם לקופת ההליך 3,000 שקלים מדי חודש אך לא עשה זאת - והצהיר גם בטלוויזיה ולממונה כי לא בכוונתו לשלם.

בחודש יוני האחרון חשפנו כיצד כוכב הרשתות החברתיות מצליח להפיל בפח קורבנות, כשהוא נהנה להתראיין לא מעט ואוהב להתרברב בסגנון החיים היוקרתי שלו. אנשים ששוחחנו איתם סיפרו אז ל-i24NEWS כיצד באו לעבוד וללמוד איתו - בין היתר על הגשמת חלומות ואיך לבקש הלוואות שיוחזרו בריביות גדולות מאוד. אך כשהם אמורים לקבל את כספם בחזרה - הם נתקלים בהתחמקויות, בתירוצים ולפעמים גם בגסות רוח.