הכשלים החמורים בחקירת מח"ש נגד נציב שב"ס קובי יעקובי | אבישי גרינצייג

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, החליטה אתמול (שלישי) להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, בגין עבירות של הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום, עוזר המפכ"ל לשעבר וכיום דובר המשטרה, נצ"מ ליאור אבודרהם, עדכן את יעקבי בדבר קיומה של חקירה סמויה נגד נצ"מ אבישי מועלם - מידע שיעקבי מיהר להעביר למועלם ובכך הביא לחשיפתה של החקירה. הערב חשף פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, את שורת הכשלים החמורים בחקירתו של יעקבי: החל מההפסקה התמוהה בחקירה, העימות שדרש והחוקרים התנגדו לו, ועד הקלטת שלא הוקלטה.

גרסתו של יעקבי - והעדויות שלא נגבו

בחקירתו טען יעקבי כי לא ידע על החקירה הסמויה, וטען כי אבודרהם עדכן אותו רק על כך שלא ניתן לקדם את מועלם בשל כישלון בפוליגרף תעסוקתי על רקע יחסים עם פקודה.

כעת אנו חושפים מחדלים משמעותיים בניהול החקירה: מח"ש סירבה לבקשת יעקבי לגבות עדויות מהמזכיר הביטחוני של השר לביטחון לאומי, ניצב סמי מרציאנו ומעו"ד איציק כהן, שלטענתו יכלו לאשש את גרסתו. בעקבות הסירוב, הגיש יעקבי תצהירים מטעמם.

ניצב מרציאנו הצהיר כי שמע מאבודרהם שהבעיה במינוי מועלם נובעת מבדיקת יחב"ם ומנושאים של "בינו לבינה" - עדות התואמת את גרסת יעקבי. עו"ד כהן העיד כי יעקבי אמר לו בזמן אמת שהשר בן גביר בולם את הקידום מאותן סיבות בדיוק. למרות התצהירים המפורשים, מח"ש בחרה שלא לזמן את השניים לעדות רשמית.

עדות הקצינה והחשד להדלפות נוספות

קצינה נוספת שנחקרה בפרשה היא ורד אוחיון, המקורבת למועלם. כשנשאלה בחקירתה ממי שמע מועלם על החקירה נגדו, השיבה אוחיון כי הדבר נודע לו מהמפכ"ל דאז שבתאי ומעוזרו אבודרהם. על פי הטענה, מח"ש כלל לא עימתה את אבודרהם עם הגרסה הזו. רק לאחר שאלת המשך של החוקר - שככל הנראה לא היה מרוצה מהתשובה הראשונית - הוסיפה אוחיון כי אבודרהם ציין בפניה ששמע על כך גם מקובי יעקבי. מנגד, אבודרהם מכחיש את הדברים בתוקף וטוען כי מדובר בעלילה, בעוד הטענה כי מועלם שמע על החקירה מאבודרהם עצמו נותרה ללא בדיקה.

חקירת עד המפתח: 23 דקות ללא הקלטה

הכשל החמור ביותר בפרשה נוגע לפרטים החדשים שנחשפים סביב חקירתו של עד המפתח נגד יעקבי, ליאור אבודרהם. על פי הרישומים, עדותו של אבודרהם, שלא נחקר באזהרה, ארכה 23 דקות בלבד; היא לא הוקלטה או תועדה בווידאו, אלא נרשמה ידנית בלבד על ידי החוקר.

בפתח העדות נשאל אבודרהם על קשריו עם יעקבי, על תהליכי קידום קצינים ועל המנגנון לקבלת מידע ממח"ש טרם החלטה על מינויים. כאשר שאל החוקר את אבודרהם את מי שיתף במידע שקיבל ממח"ש בנוגע לחקירה נגד מועלם, מנה אבודרהם את המפכ"ל, ראש אמ"ש, השר והמזכיר הביטחוני מרציאנו - אך לא הזכיר את שמו של קובי יעקבי. אבודרהם אף הוסיף כי ייתכן שגם ראש המטה של השר, חנמאל דורפמן, נכח במקום.

בשלב זה הופסקה החקירה ל-15 דקות לצורך "התייעצות של החוקר". מיד עם חידושה, ציין אבודרהם מיוזמתו כי הוא "נזכר" שעדכן גם את קובי יעקבי, ואף הוסיף פרטים בנושא. יצוין כי עוד בטרם החלה עדותו הרשמית, ידע אבודרהם כי מח"ש מתמקדת בקשר שלו ליעקבי, שכן זו הייתה השאלה הראשונה שהופנתה אליו מיד לאחר בירור תפקידו.

הסירוב לעימות ולפוליגרף

במהלך החקירה, ולאחר שהוצגה לו גרסתו של אבודרהם, דרש יעקבי מספר פעמים לערוך עימות מולו כדי להוכיח את גרסתו, אולם ראש מח"ש, קרן בר מנחם, סירבה לבקשה. על פי תרשומת החוקר, אבודרהם עצמו ביקש מיוזמתו שלא ייערך עימות ביניהם אלא אם לא תיוותר ברירה - זאת למרות שלא צוין בתיעוד כי החוקר עדכן אותו שיעקבי הוא זה שדורש את העימות. בנוסף, גם בקשתו של יעקבי לעבור בדיקת פוליגרף כדי לאשש את גרסתו נדחתה על ידי החוקרים.