בג"ץ בצו ביניים נגד המשך העבודה של מבקר המדינה על דו"חות 7.10

בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו ביניים נגד המשך העבודה של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן על מחדלי שבעה באוקטובר והורה עליו להקפיא את עבודתו בעניין.

המבקר לא יוכל לבדוק דברים שעוסקים במדיניות ואסטרטגיה של ישראל, או בסוגיות שמצריכות "בירור עובדתי-חקירתי רחב ידיעה". באותה החלטה קבעו השופטים כי המבקר יהיה מנוע מזימון אנשים לצורך מסירת גרסה, פרטים או מסמכים, וכן אסור עליו לפרסם כל החלטה באותם נושאים מהותיים.

יחד עם צו הביניים, הרכב בית המשפט העליון הוציא גם צו על-תנאי. במסגרת הצו, שופטי בג"ץ דרשו ממבקר המדינה להשיב מדוע מוצדק כי הוא זה שיחקור את נושאי הליבה הקשורים ל-7 באוקטובר. כמו כן, עליו להבהיר כיצד הוא ישמור על זכויות דיוניות של מבוקרים במהלך קביעת אחריות אישית למחדל.

מועצת אוקטובר עדכנה כי היא מברכת על החלטת שופטי בג"ץ: "זוהי החלטה נכונה, אחראית ומתחייבת לנוכח גודל האסון והשלכותיו. אסון ה-7 באוקטובר הוא המחדל החמור בתולדות מדינת ישראל. הוא אינו יכול להיחקר באמצעות בדיקה מנהלית מצומצמת, חסרת סמכויות חקירה מלאות, יכולת זימון עדים והבטחת עצמאות מוחלטת. רק ועדת חקירה ממלכתית, על פי חוק, עם מנדט ברור, סמכויות מלאות ועצמאות מוחלטת מהדרג הנחקר, יכולה להגיע לחקר האמת, לקבוע אחריות ולהבטיח שלעולם לא נחזור לאותו יום נורא".