בג"ץ פרסם היום (חמישי) את החלטתו בנוגע לעתירות להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו. השופטים קבעו כי השר לא יפוטר אך הוציאו נגדו צו ביניים - וקבעו כי עליו להתייעץ עם היועמש"ית בנוגע למינויי בכירים.

עיקרי המתווה של שופטי ביהמ"ש העליון

• קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק בדרגת סנ"צ ומעלה, בעלי השפעה משמעותית על תחומי החקירות, אכיפת החוק, חופש הביטוי והמחאה והייעוץ המשפטי ייעשה רק בהתאם להמלצת סגל הפיקוד הכללי, תוך מתן הודעה של שבעה ימים מראש ליועצת המשפטית לממשלה, שתהא רשאית לחוות דעתה לגבי המינוי. מדובר בסעיף חדש, שלא היה נהוג עד כה.

• השר לא יתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות חקירות מתנהלות.

בניגוד לבקשת היועמ"שית, מינויים בכירים לא ימנעו בכלל בצו הביניים, אלא יתאפשרו בהתאם להמלצת הספ"כ ותוך היוועצות עם היועצת. נציין כי המינויים תמיד נעשים בהתאם להמלצת הספ"כ.

בן גביר מסר בתגובה: "אמשיך למנות לפי מי שמיישם את המדיניות כפי שעשיתי עד היום, ואם היועצת תפריע נפוצץ את המשא ומתן".

כזכור, אתמול בית המשפט העליון דן בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בעתירות הדורשות את הדחת השר. במהלך הדיון הסוער, הוצאו מהאולם ארבע חברות קואליציה, בהוראת נשיא העליון השופט יצחק עמית. טרם הכניסה לאולם, השר התייחס לפרסום ב-i24NEWS: "אני דורש לחקור ולעצור את גלי בהרב מיארה ורונן בר".

בסיום הדיון, שנמשך עד השעה 20:00 בערב, אמר השופט עמית: "הדיון שהתנהל כאן היום נרמל התבטאויות קשות מאוד של השר בן גביר. כשאומרים על בג"ץ 'אתם של ישראל' זאת לא ביקורת - זה משהו אחר".

נציגת היועצת המשפטית לממשלה הוסיפה: "ההתנגדות (של בן גביר) אפשר להבין למה יש לנו הסתייגות. עד לגיבוש הנהלים מפורטים אפשר להתחיל לפקח על הנהלים (הקודמים). דורשים לתת שבועיים לגיבוש נהלים חדשים, וצו ביניים על מינויים מסגן ניצב ומעלה".