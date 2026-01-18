שב"ח או לא שב"ח? ויכוח חריג בין המשטרה לבית המשפט

ויכוח חריג התפתח בין המשטרה לבתי המשפט סביב שאלת סמכויותיו של בית הדין השרעי, לאחר ששוהה בלתי חוקי פלסטיני נעצר בירושלים בחשד לגניבת מוצרים מסופרמרקט "אושר עד" ותקיפת מאבטח.

במהלך חקירתו הציג החשוד מסמך שלטענתו מהווה "צו" מבית הדין השרעי, האוסר עליו לשהות בשטחי איו"ש ובו נכתב כי שהייתו בישראל מותרת. שופט בית משפט השלום בירושלים, גד ארנברג, קיבל את המסמך והורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, תוך מתן תוקף למסמך שהוצג.

במשטרה סירבו להשלים עם ההחלטה והגישו ערר לבית המשפט המחוזי. בערר נטען כי לבית הדין השרעי אין כל סמכות להעניק אישורי שהייה, וכי אין למסמך הדתי כל תוקף משפטי. עוד הודגש כי סמכות זו נתונה אך ורק לרשויות המדינה המוסמכות.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערר, קבע כי נשקפת מסוכנות מהחשוד בשל עברו הפלילי ומעמדו כשוהה בלתי חוקי, והבהיר כי אין לראות במסמך דתי תחליף לאישור שהייה רשמי.

אולם ימים ספורים לאחר מכן הובא החשוד שוב לדיון בבית משפט השלום - ושוב הוחלט על שחרורו בתנאים מגבילים. המשטרה ערערה פעם נוספת למחוזי, ומתחו ביקורת על כך שבית משפט השלום התעלם ממעמדו של החשוד כשב"ח.

שופט בית המשפט המחוזי, אילן סלע, קיבל את עמדת המשטרה ומתח ביקורת על גרסת החשוד, לאחר שהתברר כי החשוד עצמו הפר את ה"צו" שבידו וחזר לאיו"ש מספר פעמים. בהתאם לכך, הורה השופט על הארכת מעצרו.