בג"ץ דן בחוק הגיוס: "תחושה שיש אכיפת יתר נגד חילונים"

דיון בבג"ץ החל היום (רביעי) בנושא האכיפה נגד משתמטים. לפי העתירות מדינת ישראל פועלת בניגוד לפסיקות ונמנעת מגיוס חרדים בפועל, בעוד היא מתחמקת ממתן דין וחשבון. בדיון, שהיה סוער וטעון, נשמעו צעקות רבות כאמור, וחרדים שהתפרצו לאולם צעקו "נמות ולא נתגייס". לפחות אחד מהם נעצר. השופט גרוסקופף ביקר את נציגי המדינה: "התחושה היא שנגד חייבי גיוס חילונים כן ננקטות פעולות אכיפה".

המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג ציין כי "אין שינוי משמעותי במספר המתגייסים השנתי". עוד הוסיף, ואמר בביקורתיות כי "יש הערכה רבה למסלולים שהצבא הקים לחרדים, אבל אם בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתוספת של מאות אחדות בלבד של חיילים חרדים, הולך ומתברר הצורך באמצעי אכיפה מוגברים שיביאו תוצאות".

לפי סעיף 27 א

השופטת יעל וילנר אמרה לנציגת המדינה: "למה אתם אומרים שהעתירות התייתרו בגלל שהוצאתם צו ראשון? העותרים ביקשו צווי גיוס". עוד הוסיפה ושאלה "האם כל ה-5000 שהוכרז עליהם כמשתמטים מצויים במעצר?", "התשובה שאין מקום במובן הפיזי - היא מאוד מוקשית. הצורך בחיילים חרדים הוא אקוטי. אקוטי! אבות לילדים עשו 500 ימי מילואים", טענה.

לפי חוק 27 א

השופטת דפנה ברק-ארז אמרה כי "זה נראה שאין לכם מושג מה המצב. יש צעדי אכיפה נוספים שניתן למצות מבלי להידרש להליך חקיקת חוק גיוס חדש, שהוא ארוך ומורכב".

השופט עופר גרוסקופף: "התחושה שלי היא שנגד חייבי גיוס חילונים כן ננקטות פעולות אכיפה מעבר להכרזה כמשתמטים. אני מבקש את הנתונים ההשוואתיים", "המדינה טוענת שהנתונים על אכיפה כנגד משתמטים הם סודיים", הוסיף.

נציגת המדינה מצידה, ענתה בתשובה מתחמקת, וניסתה להציג תמונה לפיה מדובר בתהליך הדרגתי שלוקח זמן. עוד טענה הנציגה כי המדינה עושה כל מה שאפשר, ורמזה כי הממשלה לא מעוניינת לעשות את כל מה שאפשר. "הצבא מבין את הצורך בעוד חיילים חרדים", אמרה. "בשבוע הבא תתקיים פגישה בין אכ'א למשטרה כדי להגביר את האכיפה נגד משתמטים חרדים", הוסיפה.

השופטים, בתגובה, ביקשו את "השורה התחתונה": "כמה זמן לכל מלש'ב?".