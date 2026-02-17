עתירה לבג"ץ: לאסור על שוטרים לצלם מפגינים בטלפונים אישיים

האגודה לזכויות האזרח הגישה היום (שלישי) עתירה לבג"ץ בדרישה לאסור על שוטרים לצלם מפגינים והפגנות באמצעות טלפונים ניידים אישיים. העתירה מכוונת גם נגד נוהל משטרתי שנכנס לתוקף בנובמבר 2025, אשר מתיר תיעוד מפגינים לתכליות הרתעתיות ולאיסוף ראיות כללי, גם כשלא מדובר בעבירה המתרחשת בזמן אמת. לטענת האגודה, נוהל זה מעגן פרקטיקה פוגענית התופסת אירועי מחאה כזירות עברייניות ואת המשתתפים בהם כעבריינים בפוטנציה.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד ניצן אילני, מפורטות עשרות עדויות מהשנתיים האחרונות המתארות שימוש נרחב בטלפונים אישיים על ידי שוטרים בהפגנות שקטות.

העדויות כוללות קירוב הטלפונים לפניהם של מפגינים, העברת תמונות באפליקציות מסרים, ושימוש בתיעוד לצורך זיהוי, עיכוב או הרחקת מפגינים ללא עילה קונקרטית. באגודה מדגישים כי צילום בטלפונים אישיים חושף את המידע לשימוש לרעה, עריכה, הפצה או שמירה ללא פיקוח ובקרה מוסדיים.

לסיכום, נטען בעתירה כי התיעוד הפסול נעשה ללא הסמכה חוקית ופוגע בזכות לפרטיות ובחירות האישית של האזרח. השימוש בטלפונים אישיים לייצור "אפקט מצנן" נתפס כפגיעה קשה בחופש המחאה והביטוי הפוליטי, אשר מוגדרים כחיוניים לקיומו של משטר דמוקרטי.

שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים

האגודה דורשת כי התיעוד המשטרתי בהפגנות יוגבל ויוסדר באופן שיבטיח את זכויותיהם של האזרחים שומרי החוק המממשים את זכותם למחות.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד ניצן אילני מהאגודה לזכויות האזרח, נכתב: "התיעוד הפסול מתבצע ללא הסמכה חוקית ופוגע בחירותו האישית של האזרח, בפרטיותו ובזכותו להיעזב לנפשו ולשמור על אנונימיות, גם כשהוא מפגין. הצילום מתייג אזרחים שומרי חוק, המממשים את חופש המחאה כדין, כעבריינים שיש לתעד את מעשיהם, ומעורר בקרבם חשש שמא התיעוד ישמש לזיהוים, להפללתם, לסימונם או לאיסוף מידע נגדם.

"תיעוד באמצעות טלפונים ניידים אישיים הינו פוגעני במיוחד, בשל הקלות שבה ניתן לעשות שימוש לרעה או שימוש סלקטיבי בחומר המתועד, לערוך, למחוק, לשמור למשך זמן בלתי מוגבל, להעתיק ולהעביר את החומר ללא כל פיקוח ובקרה. התנהלות זו מייצרת אפקט מצנן המרתיע אזרחים מפני השתתפות בהפגנות, ומביא לפגיעה קשה בחופש המחאה והביטוי הפוליטי, החיוניים לקיומו של משטר דמוקרטי".