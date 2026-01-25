עבר החייאה מוצלחת - ותובע את מד"א: "נכוויתי ב-30% מגופי"

בית המשפט המחוזי דחה תביעה שהגיש אדם שעבר החייאה מוצלחת על ידי מד"א ברחוב ביום קיץ חם. החולה עבר החייאה ממושכת במשך 45 דקות, עד שפונה לבית החולים. בעקבות ההחייאה, נגרמו לו כוויות ב-30 אחוז מחלקי גופו כתוצאה ממגע עם המדרכה הלוהטת.

השופטת תמר נאות פרי קבעה בהחלטתה כי הצוות היה שקוע כולו במאמצי ההחייאה במטרה אחת - להשיב את התובע לחיים, תוך שהם בעצמם נכוו בברכיים. עוד ציינה שגם אם ניתן היה לפעול אחרת, לא מדובר ברשלנות.

"מן העדויות וחוות הדעת שנסקרו מעלה מטעם ההגנה, אותן אני מאמצת", כתבה נאות פרי, "עולה כי הצוות שפעל בזירה, לאחר שהתובע חווה אירוע של דום לב, לא חש בסכנה הקשורה למצב המדרכה גם במהלך ביצוע ההחייאה, וחשוב מכך - היה מחויב להתמקד בפעולות החייאה רציפות ומהירות, כאשר 'כל שנייה קריטית' וכל עיכוב או הפסקה בעיסויים או בניהול נתיב האוויר עלולים היו להיות קטלניים".

עוד ציינה כי "ההחייאה נמשכה כ-45 דקות רצופות, ובמהלכה בוצעו פעולות רבות, בהתאם לעקרונות ה-ALS, לרבות, עיסויי לב רציפים, הנשמות, ניטור קצב הלב, שימוש במפעם, מתן תרופות ועוד. לא מדובר בפעולות חד-פעמיות, אלא בפעולות שדורשות רצף טיפולי מתמשך, קבלת החלטות בזמן אמת והערכה חוזרת ונשנית של מצב המטופל, וכאשר כל חברי הצוות סברו כי מבחינה מקצועית - כל הפסקה של הרצף הייתה פוגעת באופן ממשי בסיכויי ההישרדות של התובע".

"האירוע כולו התאפיין בעצימות, במורכבות ולחץ חריגים, אנשי הצוות העידו כי היו שקועים לחלוטין בניהול ההחייאה, עד כדי אובדן תחושת הזמן ותוך שהם לא מרגישים שהם עצמם נכווים בברכיים שלהם. אנשי הצוות שהו בזירה כ-45 דקות, עד לפינוי התובע באמבולנס, כשהמטרה היחידה הייתה להמשיך בפעולות מצילות חיים ללא הפסקה, והדבר הוביל לתוצאה של הצלת חייו של התובע ללא נזק נוירולוגי מהותי, ולמרבה הצער גם כוויות משמעותיות בחלק האחורי של הגוף".

"משך ההחייאה היה חריג, וכפי שעולה מהעדויות, פרק הזמן הארוך אינו מעיד על השתהות או רשלנות, אלא על מאמץ רפואי אינטנסיבי ובלתי פוסק, שבוצע בהתאם לפרוטוקולים המקצועיים המחמירים ביותר, והכל, על מנת שלא 'לוותר' על התובע ולהשיבו לחיים", ציינה.

עוד כתבה השופטת כי "לא מדובר בהתנהלות רשלנית, ואף אם בדיעבד ניתן לסבור שכן הייתה אפשרות לפעול אחרת, במכלול הנסיבות - זו אינה רשלנות. במצב חירום כה דרמטי, שבו התובע התמוטט ללא הכרה, מאמצי הצוות הרפואי התמקדו במטרה אחת, והיא השבתו של התובע לחיים, ואף אם בשלב מסוים מי מחברי הצוות היה יכול לצפות סיכון של כוויות מהמדרכה החמה - אזי שפעולה אקטיבית למניעתן (כגון הנחת שמיכה או הזזה), הייתה בגדר סיכון מחושב שאין לקחת, שכן תוצאותיו - עיכוב בהחייאה, פגיעה מוחית או מוות - חמורות לאין ערוך מנזקי הכוויות".

"הצלחת ההחייאה, שהובילה להישרדותו של התובע ללא נזק מוחי, מלמדת כי סדר העדיפויות של הצוות היה ראוי, ולמצער סביר, ולא עולה כדי רשלנות שמקימה חבות בנזיקין", סיכמה נאות פרי.