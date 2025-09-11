בכירי אכיפת החוק דנו בתיק נגד העיתונאי החשוד בתקיפה

מומלצים -

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, זימנה היום (חמישי) את כל צמרת מערכת אכיפת החוק והפרקליטות לדיון חריג על האפשרות לזמן לחקירה את העיתונאי אביעד גליקמן, החשוד בדחיפת עובדת של שרה נתניהו.

בין המשתתפים: ראש חטיבת החקירות של המשטרה שלומי לנדס, ראש אגף חקירות ומודיעין בועז בלט, המשנה לפרקליטת המדינה לעניינים פליליים אפרת גרינבויים, מנהל מערך ייעוץ לחקיקה שרון אפק, העוזרים הבכירים של היועמ"שית ועוד.

לפי גורמים במשטרה, החשד קיים ויש לאפשר חקירה, אך היועצת המשפטית מסרה כי היא עדיין שוקלת את ההחלטה, ומעדיפה להפיק לקחים מאירועים קודמים לפני קבלת הכרעה סופית. גורמים בחדר תיארו את הדיון כ"חריג ומעט ביזארי", אך חשוב מבחינת סמכות ההחלטה.

צפו בדיווח המלא - מעלה