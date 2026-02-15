פרסום ראשון: כתב אישום יוגש נגד השר לשעבר משה כחלון | אבישי גרינצייג

על דעת פרקליט המדינה: כתב אישום יוגש נגד השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון, כך פרסם הערב (ראשון) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי. הזימון לשימוע נשלח בספטמבר 2024, וכתב האישום צפוי לכלול עבירות של דיווח, על פי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" בראשה עמדה.

כזכור, כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון של חברת "יונט קרדיט", ונושאים משרה בכירים נוספים, נחשדו שביצעו עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החקירה, השר לשעבר ונושאי משרה בכירים נוספים קיבלו שלא כדין יותר מ-2 מיליון שקלים אשר מקורם בחברה הציבורית. בעלי השליטה וכחלון, לא דיווחו לדירקטוריון על סכומים החסרים בסניף הצפוני של החברה, על אף שחלקם ידעו על כך בזמן אמת.

שמו של כחלון עלה לאחרונה לכותרות לאחר שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וחבר הכנסת בני גנץ, חיזרו אחריו במאמץ לצרפו למפלגותיהם. כחלון, כזכור, הבהיר כי הכרעה על חזרה אפשרית לפוליטיקה תינתן לאחר שיתקבלו החלטות בתיקו הפלילי.