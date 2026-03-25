התבקש לרסס על ביתו של גדעון סער: נער בן 14 ריגל עבור איראן - זה הסכום שקיבל

רק בן 14, ומואשם בריגול למען איראן: פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי לנוער בתל אביב כתב אישום נגד נער כבן 14 מאזור המרכז, בגין מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, הדחה בחקירה ועוד, לאחר שביצע משימות בתשלום עבור גורמים עוינים, שעה שחשד שמדובר בגורמים איראניים.

לפי כתב האישום, באפריל 2025 פנה הקטין לאיש קשר בקבוצת טלגרם במענה להודעה לגבי עבודה בה התעניין, והשניים סיכמו כי הקטין יבצע משימות בתמורה לתשלום במטבעות קריפטוגרפיים שיועברו לארנק דיגיטלי.

הקטין ביצע שלל משימות עבור הסוכנים הזרים, ביניהן: ריסוס כתובות גרפיטי "אנחנו מחויבים לברית" במספר אזורים ברחבי תל אביב ועל גבי רכבים, צילום סרטונים של מספר דקות ברחובות הסמוכים לבית החולים איכילוב ושכונות ברמת גן, וצילום סרטון של קו הרקיע של ת"א ובו תיאור מיקום בניין הקריה. בנוסף, התבקש לשכור דירה בסמוך לקריה בתל אביב. בתגובה שלח הקטין תמונה של דירה להשכרה ושוחח עם מספר בעלי דירות באזור מגוריו שהתאימו לדרישה.

הקטין גם התבקש לרסס על ביתו של שר החוץ, גדעון סער, כתובת גרפיטי: "אנחנו נוקמים בתורו! ילדי רוחאללה", ולהכין סרטון המתעד התנהלותו של שר החוץ. הקטין מסר כי לא יכול לעשות זאת מכיוון שהוא בלימודים, ושיוכל לבצע את המשימה בחופש.

במהלך התקופה, ולבקשת הגורמים העוינים, פתח הקטין ארבעה ארנקים דיגיטליים אליהם העבירו אנשי הקשר למעלה מ-1,170 דולר בסך הכל, כתמורה לביצוע המשימות. לאחר שנחקר במסגרת תיק זה, ניסה הקטין לגרום לחברו לכיתה לשקר בחקירתו ולומר בכזב שהוא זה שהעביר לו את רוב סכומי הכסף שנתפסו בארנקים הדיגיטליים שלו.