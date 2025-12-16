לוין לבג"ץ: לא הצלחתי למצוא מועמד למלווה תיק הפצ"רית"

שר המשפטים לוין הודיע היום (שלישי) לבג"ץ שהוא לא מצא מועמד מתאים לליווי חקירת הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי. הוא הוסיף וביקש מהשופטים לבחון מחדש את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה, שייצא לצורך כך לחופשה קצרה מתפקידו כנציב תלונות הציבור על השופטים.

השר לוין לא עדכן את הנציב קולה מראש על הבקשה הזו. בעבר קולה הבהיר פומבית וחד משמעית שהוא לא מתכוון להשעות את עצמו או לצאת לחופשה מתפקידו לצורך ליווי פרשת הפצ"רית.

במכתבו, השר לוין תיאר כי הוא לא מצא מועמד מתאים שיתאים לתיק: "לא עלה בידי מי מהמשפטנים להוציא אל הפועל את קביעתו של בית המשפט הנכבד. זאת מתברר כמפגן קשה לאמון בית המשפט על עבודת המשיבה בסוג זה של דבר, לפגיעה קשה באינטרס של חשיפת האמת ופגיעה באמון הציבור בעבודת גורמי אכיפת החוק".

עוד ביקש לוין את השופט קולה כמלווה החקירה "באופן שיאפשר לחקירה להתקדם, ולא תסתור את עקרונות והנחיות שנקבעו בדין ובפסק הדין".

לפני כחודש הכריעו שופטי בג"ץ כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח על חקירת הפצ"רית - אבל ששר המשפטים יריב לוין לוין יוכל לבחור מועמד אחר, כיום השר הודיע כי הוא לא הצליח למצוא איש מתאים.