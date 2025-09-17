בתמיכת היועמ"שית: התקדמות במינוי זיני לראש השב"כ

מומלצים -

לקראת דיון הוועדה המייעצת למינוי בכירים שמכונה ועדת גרוניס, תדון במינוי דוד זיני לראשות השב"כ. הפרשן לענייני משפט של i24NEWS פרסם לראשונה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" על התקדמות משמעותית בדרך לאישור המינוי. עיקר הדברים הם עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה - לא נמצאה עילה לפסול את האלוף זיני, כלומר, אין עילה לטעון שהוא לא כשיר לכהן כראש השב"כ.

היועצת המשפטית לממשלה כן סבורה שראוי שזיני יבהיר את דבריו לגבי פרסומים כאלה ואחרים שנקשרו בשמו, אבל אין עילה לפסול אותו. מעבר לכך, העמדה של בהרב-מיארה היא שהאלוף זיני, בניגוד לפרסומים, לא הפר שום צו של בג"ץ וגם לא הפר שום הנחיה משפטית שנוגעת אליו. כל הביקורת שלה הייתה על ההתנהלות של נתניהו ולא ההתנהלות שלו, ולכן גם מהבחינה הזו הוא כשיר לכהן כראש השב"כ. בשורה התחתונה - אם לא תגיע ברגע האחרון איזה פצצה, האלוף דוד זיני, ראש השב"כ הבא.

מטעמה של היועצת המשפטית לממשלה נמסר: "לא נתייחס".

