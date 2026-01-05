התאונה בה נהרג השופט בני שגיא: הנהג הודה בשימוש בסמים

מעצרו של הנהג מתאונת דרכים בה נהרג השופט בני שגיא הוארך היום (שני) ביממה - לאחר המשטרה ביקשה להאריך בארבעה ימים. בבדיקת השתן שנערכה לו עלו ממצאים המעידים על שימוש בקנאביס, והוא אכן הודה בשימוש בסמים. הנהג חשוד בהמתה בקלות דעת ובנהיגה תחת השפעת סמים. השופט שגיא יובא למנוחות אחר הצהריים בבית העלמין קרית שאול בתל אביב, בן 54 במותו.

ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה התייחסות ראשונה של הנהג לסוגייה. "אני מביע צער גדול בפני המשפחה. אני בן אדם נורמטיבי מהשורה. מעולם לא הייתי במעצר או בסיטואציה כזאת. אני לא עבריין תנועה, ועם כל הכבוד והצער - ירדתי בצורה מאד מבוקרת לשול", אמר, "מתייחסים אליי כאילו אני פושע מהשורה הראשונה. אני מבין שנהרגה דמות בתחום ולא צריך להתייחס אליי בצורה כזאת".

לאחר מותו נמסר מהמרכז הלאומי להשתלות כי השופט שגיא ז"ל היה חתום על כרטיס אדי, וכי משפחתו הסכימה לתרומת איבריו. במסגרת התרומה הונצלו קרניות עיניו. במרכז הלאומי להשתלות ציינו כי מדובר בהחלטה מעוררת השראה, המשקפת את ערכיו של השופט שגיא גם לאחר לכתו.

כזכור, על פי ממצאי הבדיקה הראשונית, התאונה אירעה כאשר רכב פרטי ניסה לרדת מהכביש לשטח עפר, ובמהלך האירוע התנגש בו מאחור רוכב אופנוע (שגיא) שנסע על השוליים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את השופט שגיא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. לאחר ניסיונות החייאה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום.