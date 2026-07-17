המהפכה בדרך: מינוי ראש מח"ש צפוי לנער את האבק מ"פרשת הפצ"רית" - ולזעזע את הפרקליטות

כבר יותר מחצי שנה שתיק חקירת הפצ"רית לשעבר שוכב עמוק במרתפי המשטרה ללא תזוזה נראית לעין. לאחר שבית המשפט העליון סנדל למעשה את שר המשפטים והציב תנאים קשים, כמעט בלתי אפשריים, לאיתור גורם חיצוני שיוכל לשמש כפרקליט מלווה לחקירה הרגישה - נדמה היה שהתיק תקוע ללא קצה חוט.

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בקרוב מאוד עשויה להירשם תפנית דרמטית. תפנית זו, שצפויה להרעיד את הפרקליטות, להשפיע ישירות על סביבת היועצת המשפטית לממשלה ולנער סוף-סוף את האבק מעל פרשת הפצ"רית, מגיעה מכיוון בלתי צפוי: מינויו הקרוב של ראש מח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים) החדש – ככל שבג"ץ לא יתערב ויבלום גם את המהלך הזה.