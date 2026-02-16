ראש אח"מ ביקש להעביר את תיק חקירת פרשת הפצ"רית חזרה ליועמ"שית - ללא נימוק עובדתי | אבישי גרינצייג

פגישה בין ראש אגף חקירות ומודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט, לבין היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק נערכה אתמול (ראשון) כאשר במוקד הדיון שאלת ניגוד העניינים בפרשת הפצ"רית.

ניצב בלט ביקש מעו"ד קוטיק לקבוע רשמית כי אין ניגוד עניינים מוסדי בפרשה ותאפשר את החזרת התיק לטיפולה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. עו"ד קוטיק דרשה התייחסות עובדתית קונקרטית על מנת שהיא תוכל לתת חוות דעת בסוגיית ניגוד העניינים.

ניצב בלט סירב לחשוף פרטים מתוך חומרי החקירה, ובכלל זה מי הם הגורמים שמסרו עדות בפרשה. כמו כן הוא סירב להשיב האם עוזרה האישי של בהרב-מיארה מסר עדות, ובאיזה שלב בדיוק הוא השבית את עצמו מעיסוק בתיק.

בסיום הפגישה שהסתיימה ללא תוצאות, יועמ"שית משרד המשפטים שלחה לניצב בלט מכתב: "חלף מענה כתוב שהיה מאפשר בחינה מיידית של הדברים, פנה ראש אח"מ בבקשה לקיים פגישה אשר נקבעה לבקשתו ביום 15.02.26. במהלך השבועיים שחלפו מאז פנייתנו בבקשה להתייחסות משלימה, לא נמסר כל מידע".

במהלך הפגישה שהתקיימה עם ראש אח"מ וצוותו, שבנו וציינו כי מאז כתיבת חוות דעתנו מיום 6.11.25, וכעולה ממכתבו של עו"ד כהנא, חל שינוי בתשתית העובדתית ונדרשת השלמה כאמור במכתבי הקודם על מנת שיהיה בידינו לבחון את ההשלכות על העמדה המשפטית", נכתב.

במסגרת הפגישה ביקש ראש אח"מ להימנע מהצגת עובדות קונקרטיות מתיק החקירה, ותחת זאת ביקש להציג הבהרות כלליות לגבי הממצאים החקירתיים בדבר מעורבות הגורמים השונים. אולם למעשה, אין די בהבהרות כלליות מעין אלה. כפי שהובהר בחוות דעתי מיום 6.11.2025, חשש לניגוד עניינים יכול להתעורר גם במקום שמעורבות גורמי אכיפת החוק אינה מגבשת חשד כלשהו, למשל בנסיבות של מתן עדות. עוד הובהר בפגישה כי קשרי העבודה בין הגורמים במשרד המשפטים עלולים להשליך על היקף המניעות, לרבות משיקולים של מראית עין, כפי שעולה מפסיקת בג"ץ בעניין זה. בנסיבות מסוימות, לא ניתן להסתפק בהבחנה הפורמלית בין הגורם המעורב לבין הממונה עליו, ונדרשת הכרעה בהתאם לנסיבות העניין".

עוד כתבה קוטיק כי "יש הכרח להציג בפנינו מיפוי עובדתי של מכלול הזיקות הרלוונטיות, והיקף המעורבות של כל אחד מהגורמים המעורבים, על מנת שניתן יהיה לבחון כיאות את סוגיית ניגוד עניינים, בין אם הממצאים העובדתיים מחזקים את החשש לניגוד עניינים ובין אם יש בהם כדי לפוגג אותו".

לבסוף כתבה כי "הצעתנו היא כי המשטרה תעביר לעיוננו סיכום מסודר המתאר את השתלשלות העניינים הנדרשת לגיבוש עמדה בסוגיית ניגוד העניינים. מוצע אף כי הדבר ייעשה במישרין מול הייעוץ המשפטי למשטרת ישראל, בשל הצורך לתווך את ההבנה בסוגיית ניגוד העניינים לגורמי החקירה".

קוטיק הבהירה כי אין בכוונתה לעסוק בהיבטים הפליליים של הפרשה כפרקליטה מלווה, אלא רק בסוגיות ניגודי העניינים כיועצת משפטית.