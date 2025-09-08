היועמ"שית תגיב לבג"ץ: בן גביר מפר את מסמך העקרונות עליו חתם

מומלצים -

עימות נוסף: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם הערב (שני) לראשונה ב-i24NEWS כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תגיב הערב לבג"ץ כי "השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מפר שוב ושוב את מסמך העקרונות והפשרה שנחתם עימובינו לבין בהרב מיארה שנועד כדי שהיא תגן עליו בעתירה הדורשת להורות לנתניהו לפטר אותו מתפקידו".

בתשובה ציינה מספר התבטאויות של השר בן גביר, אודות חקירה מתנהלת ואכיפת חוק בעניין קונקרטי. עוד נמסר כי לאור זאת, בהרב מיארה תבקש מבג"ץ לקיים דיון על העתירה, כשאת תגובתה לגופה של העתירה היא תגיש סמוך למועד הדיון. בנוסף, ראש הממשלה עודכן על עמדתה המשפטית של בהרב מיארה.

לאחרונה פנה השר בן גביר ליועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה בדרישה לתגובה על מסמך מדיניות שגיבש, אשר מסדיר את אופן פעולת המשטרה בהפגנות ובחסימות כבישים. לפנייה זו השיבה בהרב-מיארה כי מתווה זה "יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות, אשר מחייב אותך ממועד גיבושו", וציינה כי הפרות נוספות התרחשו.

בן גביר אמר כי הוא דוחה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, בטענה כי "בייעוץ המשפטי לממשלה 'ממשיכים להתבלבל' ולקחת סמכות לא להם, לא ניתן כאילו לאיים עליי ובכך לגרום לי לוותר על סמכותי, להטעות אותי בעניינים משפטיים וכאילו ניתן לסכל את כוונתי לקבוע מדיניות - באמצעות סירוב בלתי חוקי של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בהליך".

זו לא ההתנגשות הראשונה בין השניים, בחודש יולי האחרון, הודיעה בהרב-מיארה כי קיים "חשש כבד להתרעבות פוליטית פסולה" של בן גביר נגד קידומה של קצינה "על רקע עדותה בתיק ראש הממשלה ומעורבותה בחקירת מקרובים לו". השר השיב כי "'התופרת' המשפטית לממשלה ממשיכה להתערב התערבות גסה בסמכויות הדרג הנבחר, הסמכות לאישור המינויים נתונה בידי השר".