חשיפת i24NEWS: התפתחות בחקירה הסמויה של רשות המיסים בעניינו של יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף. לפרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, נודע כי אתמול (ראשון) התקיימה פגישה מכרעת בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, בהשתתפות פרקליט המדינה ונציגי פרקליטות מיסוי וכלכלה. במהלך הדיון, הורו היועמ"שית ופרקליט המדינה לאנשי רשות המיסים להעמיק את החקירה ולבצע מספר פעולות נוספות בתיק.

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בחודש שעבר נחשף ב-i24NEWS כי היועצת המשפטית לממשלה אישרה לרשות המסים לפתוח בחקירה סמויה נגד חבר הכנסת יצחק גולדקנופף.

מבדיקת רשות המסים עלה כי גולדקנופף הצהיר כי נכון ל-2022 הוא מחזיק ב-13 נכסי מקרקעין, אלא שבדיקת רשות המסים מצאה כי יש ברשותו עוד לכל הפחות שלושה נכסים נוספים שלא דווחו. מעבר לכך, נמצאו עסקאות משונות מאוד של גולדקנופף.

כך למשל, עמותת בית יעקב של גולדקנופף מכרה לנכדתו בת ה-19 דירה גדולה מתחת למחיר השוק, תוך שהוסתר הקשר המשפחתי, כפי שנחשף על ידי העיתונאי חיים לוינסון. לאחר מכן התגלה על ידי רשות המסים כי אותה נכדה, באופן משונה ביותר ובניגוד לכל היגיון - העניקה את הדירה הזו להורים שלה במתנה.

בנוסף, בשנת 2015 ישראל גולדקנופף, בנו של השר לשעבר, העניק לאביו חצי דירה במתנה. לאחר מכן יצחק גולדקנופף מכר הלאה את הדירה שקיבל במתנה נדיבה ומשונה מבנו.