בג"ץ לשר המשפטים לוין: חלה עליך החובה לשתף פעולה עם נשיא העליון עמית

בית המשפט העליון קבע היום (ראשון) בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב, כי על שר המשפטים יריב לוין חלה חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.

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הדבר נדרש לצורך מימוש סמכויות שעל פי הדין מחייבות פעולה משותפת של שניהם, ובכלל זאת הפעלת סמכויות לשם: מינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט השונים, מינוי שופטים עמיתים, מינוי רשם לבית המשפט העליון, ומינוי שופטים, או שופטים בדימוס, לכהונה בוועדות השחרורים.

לפי פסק הדין, "הפגמים אותם הציג שר המשפטים בניסיון לטעון כי המינוי של השופט עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון אינו תקף, הם למעשה תולדה של מחדליו מלבצע פעולות שהוא מחויב היה לעשות".

"כך, תחילה, שר המשפטים ביקש למנוע את מינויו באמצעות סירובו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים למשך תקופה ארוכה. בהמשך לכך, ורק לאחר שניתן פסק דין אשר חייב את השר לכנס את הוועדה בכדי שתוכל לקיים הליך בחירה כמתחייב על פי חוק, התכנסה הוועדה (בישיבה ממנה נעדר השר), והצביעה על מינויו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון. לאחר מכן, השר החליט שלא להגיע לטקס הצהרת האמונים של השופט עמית כנשיא בית המשפט העליון, וגם סירב לחתום על כתב המינוי שלו (בניגוד לשופטים אחרים שמונו באותה ישיבה של הוועדה לבחירת שופטים). לבסוף, השר גם סירב לפרסם הודעה על דבר מינויו של הנשיא עמית ב'רשומות'".

"בית המשפט עליון קבע כי את מכלול הפעולות של השר ביחס למינויו של השופט עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון ניתן לראות רק בדרך אחת: כניסיונות חוזרים ונשנים מצידו לסכל את המינוי, ולאחר שהוא הושלם - כניסיונות לפגוע בלגיטימיות של המינוי. בנסיבות אלו, בית המשפט העליון קבע כי שר המשפטים מנוע מלהשמיע טענות הנוגעות לפגמים שהוא עצמו אחראי להם בשל מעשיו ומחדליו המנוגדים לדין, ולכן דינן של טענות אלו דחייה על הסף", נכתב בפסק הדין.