הראייה המכרעת שחושפת: פלדשטיין פעל במודע למען האינטרס הקטארי | אבישי גרינצייג

פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חושף הערב (שלישי) במהדורה המרכזית את הראייה החותכת נגד פלדשטיין - כך פעל במודע למען האינטרס הקטארי.

הראיה הברורה שפלדשטיין ידע שהפרויקט עם אינהורן איננו חלק מהעבודה שלו לקדם את מסריו של ראש הממשלה, נמצאת בהודעה לכאורה סתמית ב-6 בספטמבר 2024. באותו זמן פלדשטיין להוט להדליף את "מסמך חמאס" בנוגע לכוונותיו במשא ומתן עם ישראל.

אינהורן מסייע לו, והפרסום מודלף לעיתון הגרמני "הבילד". פלדשטיין מושקע בכך המון, ואינהורן נרתם לכך ומשקיע בכך גם לא מעט. פלדשטיין שולח לו את פירות ההישג: פולו-אפים בכל כלי התקשורת.

אינהורן כותב לו: "טוב, זה לא קשור לחברים ולא באינטרס שלנו".

פלדשטיין משיב: "נכון".

המסר ברור לגמרי, זה לא קשור לחברים, לקטארים. והפרסום, שפלדשטיין מתאמץ עבורו עד הגג ומאוד משמח את כל לשכת ראש הממשלה, וגם את נתניהו עצמו כי הוא משרת אותו פוליטית. "לא באינטרס שלנו". כלומר, האינטרס של פלדשטיין ואינהורן הוא אינטרס קטארי.