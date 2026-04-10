בג"ץ הכריע היום (שישי) והורה לאפשר את ההפגנות המתנגדות למלחמה, כשבחיפה ניתן לקיימן בהשתתפות של לפחות 150 איש - ובתל אביב המספר לא יפחת מ-1,000 משתתפים.

בפסק הדין ציינו נשיא העליון עמית והשופטים כשר ורונן כי במידה וישנה חריגה מהמספרים המותרים - זו אינה עילה לפיזור המחאה: "נתונה לשיקול דעת מפקד המשטרה בשטח, ולהערכתו את הסיכון למפגינים ולסדר הציבורי ותוך מתן משקל הולם למכלול השיקולים הרלוונטיים", נכתב.

לפי סעיף 27א׳

פסיקת בג"ץ מגיעה לאחר שביום שבת האחרון פיזרה המשטרה את המחאה, לאחר שפיקוד העורף הודיע שמתיר הפגנה בהשתתפות 150 איש בלבד. בתגובה עצרה המשטרה 17 בני אדם בטענה כי הפרו את הסדר.