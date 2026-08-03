רצח ימנו זלקה: הפרקליטות דחתה את בקשת הנאשם להעביר את התיק להליך גישור

הפרקליטות קבעה כי מדובר בעבירת רצח בעלת חשיבות ציבורית רבה וכי קיימים פערים מהותיים בין הצדדים • בבקשתו טען סנגורו של הנאשם כי "מרשו היה בן 15 בעת ביצוע העבירה"

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
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ימנו זלקה, שנדקר למוות כי העיר לנערים בפיצרייה ביום העצמאות
ימנו זלקה, שנדקר למוות כי העיר לנערים בפיצרייה ביום העצמאותשימוש לפי סעיף 27א'

רצח הנער ימנו זלקה ז"ל: הפרקליטות דחתה היום (שני) את בקשת הנאשם להעביר את התיק להליך גישור.

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הפרקליטות קבעה כי מדובר בעבירת רצח בעלת חשיבות ציבורית רבה וכי קיימים פערים מהותיים בין הצדדים. לאחר התייעצות עם פרקליטת המחוז ועמדת משפחת הקורבן, נקבע כי אין מקום להפנות את ההליך לגישור.

בבקשתו טען סנגורו של הנאשם, עו”ד אבי כהן, כי "מרשו היה בן 15 בעת ביצוע העבירה" וכי "גם בתיקים חמורים ובעלי פרופיל ציבורי גבוה, בהם פרשת 512, הסכימה בעבר הפרקליטות להליך גישור". עוד הוסיף כי למיטב ידיעתו, התיק היחיד שבו המדינה סירבה לגישור הוא תיקו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולכן אין הצדקה לסרב גם במקרה הנוכחי.

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"הם מחכים לי בחוץ": הקלטות מהדקות האחרונות בחייו של ימנו זלקה ז"ל לפני הרצח"i24NEWS

בשבוע שעבר התעוררה סערה בבית ספר תיכון בפתח תקווה בעקבות הידיעה כי קטין הנאשם בפרשת הרצח של ימנו זלקה ז"ל צפוי לשוב לספסל הלימודים. הורי התלמידים במוסד החינוכי הביעו תדהמה מול המהלך ודורשים למנוע את חזרתו של הנאשם לבית הספר.

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