כתב אישום חמור נגד יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, יוגש היום (חמישי) בפרשת "הבילד" בגין שני מעשים של מסירת ידיעה סודית, עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן השמדת ראיה - כך פרסם לראשונה הבוקר פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

בנוסף, התקבלה החלטה עקרונית להעמיד לדין גם את ישראל אינהורן, שמסרב לחזור לישראל. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מאמצים את גרסת פלדשטיין, כי אוריך מעורב לא רק במסירת הידיעה הסודית הגולמית לעיתונאים ישראלים, לאחר הפרסום בעיתון "בילד" הגרמני, אלא שהוא היה מעורב ואישר לפלדשטיין גם את עצם ההדלפה עצמה לעיתון.

עמדת פרקליט המחוז חיים ויסמונסקי הייתה שצריך להגיש כתב אישום רק על השמדת ראיה, וכי אין ראיות לכך שאוריך הורה על ההדלפה.

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, באי כוחו של יונתן אוריך: "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד".

עוד הוסיפו כי "כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק “הטרדת העד” - שבו התברר שהעד לא הוטרד - גם התיק הזה ייסגר. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו - עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו".

פרשת המסמכים המסווגים נחשפה בסוף שנת 2024, במסגרתה עלה החשד לפיו מספר מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם ל"בילד" הגרמני בספטמבר 2024.

המסמך המדובר, שהוצג באופן מסולף כאסטרטגיה של חמאס, הושג באופן בלתי חוקי מאגפי המודיעין ונמסר דרך שרשרת אנשים, כאשר הצנזורה הצבאית דחתה את פרסומו בישראל. במרכז הפרשה עומדים כאמור אוריך, אלי פלדשטיין - שהיה דוברו של נתניהו, ישראל איינהורן בעל חברת הייעוץ "פרספשן" וארי רוזנפלד, נגד במילואים בצה"ל שסיפק את המסמכים המסווגים.

בעבר פרסמנו ב-i24NEWS את תמלולי חקירת אוריך ופלדשטיין בפרשה. בחודש ספטמבר 2024, ניסה לעניין דוברו הצבאי של ראש הממשלה את ערוץ 12 במסמך. לאחר שהצנזורה פסלה את פרסומו, עדכן פלדשטיין את אוריך וביקש ממנו: "מי יש לך לשרוף בחו"ל, משהו גדול".

על פי הטענה, אוריך הפנה אותו לישראל אינהורן, שותף עסקי ולשעבר מנהל קמפיין בליכוד. בהמשך, פונה פלדשטיין אליו ומבקש ממנו לפרסם את הידיעה בחול - כי נפסלה לפרסום על ידי הצנזורה.