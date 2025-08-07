אחרי 3 שנים: זוכה שוטר שהכה באלה גבר חרדי במהלך הפגנה

מומלצים -

בית המשפט זיכה הבוקר (חמישי) שוטר מעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. האירוע בגינו הואשם התרחש בירושלים בשנת 2022, כאשר השוטר תועד מכה באלה מפר סדר, ומפיל אותו מעבר לגדר בטיחות בהפגנת חרדים נגד חנות סלולר.

שופטת בית משפט השלום בירושלים, ענת גרינבאום שמעון, קבעה כי "הכאתו של המתלונן באמצעות האלה לפלג גוף תחתון, גם אם נעשתה 3 פעמים עמדה בדרישות החוק להפעלת כוח סביר". בית המשפט דחה אף את טענת המחלקה לחקירות שוטרים כי המפגין שעמד במקום למעשה חדל מביצוע הפרת הסדר וקבע כי עצם העובדה שהמפגין לא התפנה מהמקום היא המשכה של הפרת הסדר.

על הדחיפה מעבר למעקה קבע בית המשפט כי לא היה נכון שהשוטר יהדוף כך את המפגין, אך למרות זאת המעשה "יכול להיחשב שימוש סביר בכוח".

עוד לירן זילברמן שייצג את השוטר הגיב: "אחרי שלוש שנים וחצי של מאבק משפטי, קיבל היום בית משפט השלום את כלל טענות ההגנה וקבע שהשוטר פעל כדין ובמסגרת הסמכויות המסורות לו בחוק. מדובר בשוטר מצוין, אשר תרם רבות למשטרת ישראל ולחברה".