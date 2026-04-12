בג"ץ קיים הבוקר (ראשון) דיון בבקשת ביזיון בית המשפט בעתירות שדורשות מהמדינה לאכוף את פסיקת בג"ץ לגיוס חרדים לצה"ל. עו"ד גלעד ברנע, המייצג את העותרים, הבהיר בפתח הדברים כי נדרשת פעולת אכיפה מול כל ישיבה חרדית הממשיכה ליהנות מתמיכה כספית של המדינה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השופטים הפנו שאלות לנציגת הפרקליטות בנוגע לשלילת הטבות ממשתמטי גיוס, בהן הזכאות להשתתף בהגרלות "דיור למשתכן" וקבלת פטורים מארנונה למוסדות. בתגובה, היא השיבה כי "איש לא הורה לקבל החלטה כזו".

נציגת היועמ"שית ציינה כי "היה מצופה מהדרג המדיני להתכנס ולקבל החלטות בהתאם לצווים של בית משפט", והוסיפה: "אפשר אולי לצוות על שר השיכון שיורה למועצת מקרקעי ישראל להתכנס ולקבל החלטה בעניין".

השופטים שאלו האם יצטרכו לתת צווים פרטנים - כמו למשל בסבסוד מעונות יום - על מנת שהחלטת בג"ץ העקרונית תיושם ותקודם בפועל.

אירוע חריג אירע במהלך הדיון כאשר עורך הדין אליעד שרגא זעם על תשובות הפרקליטות וצה"ל במענה לעתירה שהגיש - ונשמע מקלל עם חזרת השופטים לאולם: "כוסאמק ערס, שקרנים".

עו״ד נטע אורן מפרקליטות המדינה: "צריך להגביר את מאמצי האכיפה במישור המשמעתי והפלילי, אבל להבין שקבוצה כל כך גדולה, שמתקרבת למאה אלף אנשים, זה לא משהו שהטיפול במישור האכיפה הפלילי יכול לתת לו מענה ולפתור את הסוגיה". היא ציינה כי נתוני הגיוס הנוכחיים, העומדים על כ-2,200 מתגייסים בלבד בשנתיים האחרונות, אינם משביעי רצון.

השופטת וילנר אמרה כי "המספרים שנראים פה, לעניין האכיפה בציבור הכללי לעומת הציבור החרדי זה לא להאמין, איפה השיוויון? זה פערים אדירים".

השופט סולברג הוסיף: "תוכלי להתחייב בפנינו שהמשטרה תחזור לתפקד, תעשה את מלאכתה, את מחויבותה, גם במקומות ובריכוזים חרדים ולא במקומות אקראים מינימליים כאלה?". נציגת הפרקליטות השיבה: "יש כאן מורכבות, המשטרה זקוקה לסיוע בכוח אדם. אכן המשטרה היא חלק מהסיפור הזה, לא רק צה"ל".

השופטת ברק ארז ציינה כי ניתן להתרשם שאכיפת המשטרה בסיוע לצה"ל אל מול משתמטי גיוס אינה בסדר עדיפות גבוה.

נציגת הפרקליטות עוד אמרה כי "כיום, כל משתמט מגיוס מצה"ל מקבל פתק מהמשטרה לסור ללשכת הגיוס הסמוכה לביתו, כיום אין למשטרה כוח אדם אפילו לעכב את אותם חייבי גיוס חצי שעה עד להגעת חיילי המשטרה הצבאית".

מזכיר הממשלה, עורך דין יוסי פוקס, הציג את פעולות הממשלה לגיוס חרדים והסביר את היעדר ההתייצבות בלשכות הגיוס. "התופעה שאנו עומדים בפתחה היא לא תופעה שבאה ממקום עברייני, זה הרי ציבור עם מינימום עבריינות, הדלתות שלהם פתוחות בלילה. מה שקרה כאן זה שבוקר אחד מציאות של עשרות שנים של ציבור שתורתו אומנותו והם הפכו להיות עבריינים".

השופטת דפנה ברק ארז השיבה: "זה לא בבוקר בהיר אחד - זה אחרי עשרות שנים של התיידנות".

נציגת המשטרה מרב וגנר: "קיימנו פגישות לקדם מהלך סדור לביצוע ומימוש אכיפה. אין לנו כוח אדם להחזיק משתמטים אפילו לחצי שעה. למעשה, אני משביתה ניידת אפילו שמשרתת עיר שלמה בשביל אותו משתמט, ובעבר לא היו אירועי הפסד בסדר גודל כזה".

"מה שקורה היום זה שאם אנחנו מעכבים את אותו משתמט עד להגעת משטרה צבאית מתפתחים הפסדים שמצריכים תגבור של כוחות נוספים", הסבירה נציגת המשטרה, "כך למשל עיכבנו חשוד שהובל לתחנת אופקים על עבירת תנועה - והמון הגיע והתגודד סביב התחנה".

השופטת ברק ארז שאלה: "איך זה נודע לאותם מוחים בכל פעם? אולי זה דולף מהמשטרה, אדם שנעצר על עבירת תנועה ופתאום כל ההמון מגיע?".

נציגת המשטרה טענה כי פנתה לפרקליטות הצבאית במהלך החודשים האחרונים במטרה להבין אילו פעולות מעצרים מתכוננות. השופטת ברק ארז: "מה קורה במשטרת ישראל שהכל דליף? מאיפה זה יוצא?". נציגת המשטרה: "אולי נתחקר את זה, זה בוודאות לא יוצא מהמשטרה".‏