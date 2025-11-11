ראש השב"כ זיני: המידע בעתירות נגדי הגיע מתוך הארגון

ראש השב"כ דוד זיני השיב לבג"ץ בעתירה שמבקשת לפסול אותו מתפקידו, בה הוא אמר כי המידע נגדו מגיע מתוך הארגון - כך פרסמנו לראשונה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. זיני, התייחס לפרסום בערוץ 12, לפיה בנו היה מעורב בפשיעה לאומנית, ואמר כי פועלים על מנת לסכל את מינויו, וציין בנוסף ש"אף אחד חוץ ממני ומאשתי לא ידע" על החשדות - שדלפו מהארגון באופן רכילותי.

מטעמו של עו"ד אוהד שלם, בא כוחו של ראש השב"כ דוד זיני נמסר: קיבלנו את המסמך "הסודי" בשעות הבוקר והעברנו אותו מיידית לראש השב"כ. כבר מחר תוגש בקשה דחופה לבית המשפט להורות על חשיפת המסמך לציבור. העותרים - ראשי שב"כ לשעבר פשוט מטעים (בלשון המעטה) את בית המשפט, כאילו יש מידע סודי "שיציל" את מדינת ישראל מידיו של ראש השב"כ החדש, כשלמעשה מדובר במניפסט פוליטי של ראשי שבכ "לשעבר" המבוסס על מקורות מידע של כתבות ב YNET וב'הארץ'".