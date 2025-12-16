הלחץ של לוין ובקשת רה"מ: מאחורי הקלעים של הקמת הוועדה

שר המשפטים יריב לוין, שעומד בראשות ועדת השרים שתקבע את מנדט ועדת החקירה, שמע על כך מהתקשורת, כך פרסם היום (שלישי) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג. עוד נודע, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר שלא לעדכן אותו קודם לקביעת ההרכב.

אחרי שלוין שמע על כך, הוא דרש להסיר את שמו מהרכבה. עם זאת, נתניהו סירב - ולוין ויתר רק לאחר שהבין שזו ועדה פיקטיבית. במקביל, ראש הממשלה שלח את ח"כ אריאל קלנר להגיש את הצעת החוק שלו בנושא.

כזכור, בתחילת החודש פורסם ב-i24NEWS כי במקביל לוויכוח בין נתניהו לבר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, צוות השרים שהוקם לקבוע את המנדט לוועדת החקירה לא מתכנס, וכי אין צפי לישיבה ראשונה. חבר צוות השרים אמר: "נתניהו מעכב את הדיון לאחר שביקש חנינה".

ח"כ אריאל קלנר מהליכוד הציג את עקרונות הצעת החוק להקמת "ועדת חקירה לאומית" לטבח ה-7 באוקטובר, בה יהיו גם שישה חברים בוועדה, שאינם פוליטיקאים וייבחרו על ידי 80 ח"כים. כמו כן, ימונו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות. למעשה, הממשלה תקבע את נושאי החקירה וחצי מחברי הוועדה יוכלו להורות על דיון חסוי. בהיעדר הסכמה: שלושת החברים שאינם פוליטיקאים בוועדה ימונו על ידי הקואליציה ושלושה על ידי האופוזיציה. אם האופוזיציה לא תמנה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ימנה במקומם. כל שני חברים רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. כל דיוני הוועדה יהיו בשידור חי.

מלשכת לוין לא נמסרה תגובה לפניית i24NEWS