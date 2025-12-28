נדחו העתירות לבג"ץ נגד מינוי זיני לתפקיד ראש השב"כ

בית המשפט העליון דחה היום (ראשון) את עתירת התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ. הקביעה נעשתה בניגוד לעמדתו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שסבר כי יש להחזיר את הדיון על המינוי לוועדת גרוניס.

בפסק הדין כתב המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג: "רבות מן הטענות שהועלו במסגרת העתירות, באשר לטוהר מידותיו של ראש הממשלה כגורם הממנה – הן טענות שכלל לא ניתן היה להעלות".

עוד נכתב בפסק הדין כי סולברג דחה את הטענות בדבר פגמים בכשירותו ובטוהר מידותיו של זיני עצמו, וכן טענות באשר לבחינה בלתי-מספקת שערכה ועדת המינוי בעניינים אלה.

מוקדם יותר החודש פורסם ב-i24NEWS כי שלושה ראשי השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, העבירו להרכב שופטי בג"ץ נספח סודי, שבו העלו את חששותיהם לגבי אי-התאמתו של זיני לתפקיד ראש השב"כ. בין הטיעונים שהעלו במסמך - חוסר יכולת או נכונות לטפל בטרור יהודי וחתרנות מדינית, ניגוד עניינים, וחוסר הבנת עומק בארגון.