חוקר מח"ש לשעבר חשף: הקצין שהתלונן על חקירות נתניהו

לאחר שסירב במהלך חקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו לחשוף בעדותו את שם החוקר שביקש למסור מידע על פעולות המשטרה, גילה היום (רביעי) דובי שרצר בכיר לשעבר במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), כי מדובר בצחי חבקין, חוקר להב 433 לשעבר. מדובר בעדות ראשונה שבה נחשפת לכאורה זהותו של הגורם מתוך צוות החקירה שפנה לרשויות הפיקוח במהלך החקירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הפרקליטות ביקשה כי חבקין לא יעיד היום - אך הבקשה נדחתה, והוא עלה להעיד. "ההיתר היה מאוד מוגבל, התחושה שלי - שנשלחנו למקומות שאין בהם ממש", סיפר, "נראה היה שהוא מגביל אותנו, אולי מאינטרסים". חבקין הוסיף כי לאחר שהכין רשימה ארוכה ובה האנשים עליו לחקור, הותר לחקור רק את החשד העוסק בכך שג'יימס פאקר נתן ליאיר נתניהו היתר להשתמש בדירת פאר במלון.

בהמשך, נשאל האם בתיק זה נרשמה מוטיבציית יתר - והשיב: "קודם כל, בכל תיק שאנחנו מטפלים בו יש מוטיבציית יתר, ובתיקים בסדר גודל כזה - יש מוטיבציה גבוהה להביא ראיות או להזים טענות, למצות כל דבר שאפשר לעשות".

i24News

חה"כ משה סעדה, סגן ראש מח"ש לשעבר התייחס לחקירה בפוסט ברשת X: "מה שאירע כעת באולם בית המשפט בו מתנהל משפט ראש הממשלה, הוא בגדר רעידת אדמה. בתקופת כהונתי כסגן ראש מח"ש, פנה אליי מקור בכיר שכיהן בעבר כראש צוות חקירה בתיקי נתניהו, וביקש למסור מידע בלתי נתפס על פשעים של חוקרי המשטרה בתיקי ראש הממשלה", כתב.

https://x.com/i/web/status/1980937692901785823 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עוד מדבריו של סעדה: "כאשר רציתי לפתוח בחקירה של החוקרים ולבדוק את המידע - הפרקליטות מנעה ממני לעשות זאת, סירבה להעניק למקור חסינות ולאחר שהעניין פורסם אף טענה שאין באמת מקור כזה ושמדובר בשקר. היום - האמת יוצאת לאור. בבית המשפט נחשפה זהותו של אותו מקור שהפרקליטות טענה שהוא אינו קיים, והוא יעיד על פשעי החוקרים, על פשעי הפרקליטות ועל הניסיון להשתיק את האמת אך ורק כדי לפגוע בראש הממשלה".