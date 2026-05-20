נציב התלונות על השופטים נגד ביהמ"ש העליון: לא היה מקום לפסוק בשבת

נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, קבע היום (רביעי) כי ההחלטה שפורסמה ביום שבת בתחילת אפריל, של הרכב בית המשפט העליון, בנוגע לקיום המחאות במוצאי שבת בזמן המערכה מול איראן - לא היו מוצדקות במועד פרסומן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

התלונות, שהוגשו על ידי גורמים שונים ובהם רבנים, נבחרי ציבור ועמותות ציבוריות, התייחסו להתנהלות הרכב השופטים בתיק שעסק בעתירה לאישור הפגנות, ובפרט למתן שלוש החלטות שיפוטיות במהלך השבת. המתלוננים טענו, כי מדובר ב"חילול שבת גמור ופגיעה בדמותה היהודית של המדינה", וכי "לא הייתה דחיפות אמיתית שהצדיקה פעילות שיפוטית בשבת, בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ולתקנות סדרי דין".

הנציב קבע בהחלטתו כי התלונות שהוגשו נגד הרכב שופטי בית המשפט העליון, הנשיא עמית, כבוב והשופט כשר, נמצאו מוצדקות בכל הנוגע לעיתוי מתן ההחלטות ודרך הטיפול בהן בימי שישי ושבת.

בתגובתם, ביקשו השופטים לדחות את התלונות. "היה מדובר בסוגיית פיקוח נפש ומניעת נזק רציני הקשורה לביטחון המפגינים והשוטרים", ציינו והבהירו כי "הואיל ופיקוד העורף ביקש להגיש את תגובתו רק ביום השבת, ומאחר שההפגנות היו אמורות להתקיים בכל מקרה, הצריך הדבר הנחייה דחופה".

עם זאת, הנציב קבע כי "מעמדה המיוחד של השבת כערך יסוד בזהותה היהודית של המדינה מעוגן בחוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי, ומוכר בפסיקה ענפה של בית המשפט העליון. פרסומן של ההחלטות העלו מספר כשלים בהתנהלות ההרכב. לא קמה דחיפות במתן ההחלטות במהלך השבת וראוי היה למצוא פתרונות דיוניים חלופיים כדי למנוע חילול שבת, ערך יסוד במדינתנו אשר מעוגן בחוק והוכר בפסיקת בית המשפט העליון".

לפי סעיף 27א'

כזכור, ביום שבת 4 באפריל ביהמ"ש העליון נאלץ לפרסם החלטה בנוגע לעתירות שהוגשו באשר להפגנות שתוכננו להתקיים במוצאי שבת, וזאת לאור מגבלת ההתקהלות של פיקוד העורף בעת מבצע "שאגת הארי".

לאחר שגורמים רבים בקואליציה תקפו את ביהמ"ש העליון על פרסום ההחלטה בשבת, הודיע הנשיא עמית: "המדינה לא גיבשה עמדה בנושא לפני הדיון שהתקיים בשישי והוא נערך מבלי שהוגשה תגובה בכתב. חרף בקשות הרכב השופטים, פיקוד העורף והמשטרה סירבו לתת עמדה ביחס להפגנות במהלך יום השישי, ועמדו על כך שהעמדה בנושא תימסר ביום שבת, לאחר שאתרי ההפגנות ייבדקו על ידם. בנסיבות אלו, ובלית ברירה, עמדתו העדכנית של פיקוד העורף הועברה לידי בית המשפט רק במהלך יום השבת".