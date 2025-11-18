השר יריב לוין הציע למנות שופט מחוזי בדימוס למפקח על חקירת הפצ"רית

יומיים וחצי אחרי שבג"ץ פסל את הנציב אשר קולה כמפקח על חקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, שר המשפטים יריב לוין בחר עבורו מחליף. השר החליט למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו לתפקיד, ופנה למ"מ נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ, לצורך היוועצות בנושא.

מוקדם יותר דיווח כתבנו אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית" כי לוין העדיף למנות עובד מדינה אך לא הצליח למצוא מועמד שיענה על כל הקריטריונים ויסכים לתפקיד.

i24NEWS

חברת הכנסת טלי גוטליב יצאה נגד הבחירה בציוץ בחשבון ה-X שלה, כשכתבה: "אדוני שר המשפטים. עצור!! עצור!! מה אתה עושה? אתה ממנה שופט בדימוס, יוסף בן חמו, ששנים ארוכות לא עסק בפלילים!! היה שופט בית משפט לענייני משפחה. הוא לא עובד מדינה, הוא בלי ניסיון בחקירות פליליות, היה מעורב פוליטית. למה?? גם אני וגם משה סעדה הצענו מועמדים מעולים. כל יום שעובר זה עוד יום שמיארה לא בחקירה!".