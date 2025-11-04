נתניהו בעדותו: "מגוחך להגיד שהיה לי קשר אישי עם קליין"

יום עדותו במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החל הבוקר (שלישי). יום העדות נפתח ברקע דחיית בית המשפט את בקשת סנגוריו לצמצם את כמות הדיונים במשפטו או לשחררם אותם מייצוגו. הסנגורים, טענו ל"עומס חריג", באופן שאינו מאפשר הכנה נאותה לחקירות העדים, מצב אותו הם כינו כ"בלתי אפשרי".

בפתיחת הדיון, עסק עו"ד תדמור שמוביל את החקירה הנגדית, בקשרים החבריים של בני הזוג עם הדס קליין, מזכירתם של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר. נתניהו נשאל כמה פעמים הוא פגש את קליין, עדה מרכזית בתיק 1000, באירועים חברתיים, ואם היא ורעייתו היו מתחבקות ומתנשקות כשהיו נפגשות. נתניהו השיב: "הדס הייתה מתנפלת עליה ומנשקת אותה, ואומרת – 'יקירתי, חמדתי'. אני לא זוכר אם דיברתי איתה טלפונית מעבר לתיאום שיחות, לא היו לי שיחות פרטיות איתה שבהן היינו מחליפים דעות. אם יצא שדיברנו שלוש דקות – וואו, זה מוכיח על קשר עמוק בינינו?". תדמור אומר כי נתניהו התייחס בחקירות אל קליין כמישהי שנמצאת במערכת יחסים חברית, ונתניהו מאשר, אך תוקף: "הפרשנות שלך היא הבל הבלים, אני אומר בצורה ברורה – יש לך חבר עם קשר והיכרות עמוקה, ויש לו מזכירה מסבירת פנים. אנחנו מדברים על תיאום שיחות וידידות, זה קורה להרבה. יש דברים כאלה כל הזמן. אני יכול לצלצל למזכירה שאני מכיר 20 שנה ולהגיד לה – 'היי, מה נשמע', זה ידידותי.להגיד שזה קשרי חברות זה מגוחך.

תדמור הקריא דברים מתוך עדות קליין, שהעידה שרה"מ שוחח עם מילצ'ן על ההעסקה שלה, ואמר כי נתניהו טען בבית המשפט שמילצ'ן ורעייתו רצו לפטר אותה, כי לטענתו היא מרוויחה שכר כפול במקום אחר. נתניהו לא זוכר את הדברים ומבקש לראות את הפרוטוקול.

מילצ'ן, שטען שעלתה הצעה לפטר את קליין, ונתניהו אמר – היא יודעת יותר מדי דברים, אולי כדאי לסיים את ההעסקה שלה. תדמור מחדד: על פי גרסת מילצ'ן, אתה ביקשת להפסיק את ההעסקה שלה.

נתניהו הסביר: "אני לא יודע למה ארנון אמר את זה, זה לא נכון. הוא לא אהב שהיא לוקחת משני כיסים על אותה עבודה, ושרה אמרה, אני לא זוכר את המילים בדיוק: 'אל תמהר לעשות'".

עורך הדין עמית חדד מתערב ואומר: "היא אומרת שראש הממשלה בחר לא לפטר אותה ולא נכנס לזה. זה לא מעניין, ולא חלק מהמשפט. זה לא קשור לסיגריה ולשמפניה".

תדמור עובר לקשר של נתניהו עם מילצ'ן, ומנסה להבין את כמות הפגישות ואם הן היו חבריות או גם פוליטיות, ואיפה נפגשנו השניים, כמו גם אם הפגישות היו ספונטניות או מתואמות. נתניהו מסביר שאי אפשר לעשות פגישות ספונטניות לחלוטין: "אני יכול להתקשר ביציאה מירושלים בדרך לקיסריה, אבל אי אפשר מדקה לדקה – זה לא שאתה קופץ ונכנס, יש סידורי ביטחון, פרוצדורות".

תדמור שאל את נתניהו אם הוא קיבל לאורך השנים סיגריות ממילצ'ן, ונתניהו מאשר, אך מציין שלא בכל ביקור. תדמור מקריא מעדותו של מילצ'ן שאמר שהוא נתן לנתניהו סיגריות ושמפניות בכל מקום שהוא ראה אותו. נתניהו מחדד – "לא בכל פעם". תדמור משיב – "לא אמרתי בכל פעם, אמרתי בכל מקום".

תדמור מנסה להבין את היקף הסיגרים. נתניהו מסביר: "לא היו בכל המפגשים, וכשאתה סופר – מגיעים למספרים קטנים, מגוחכים. כמה אני יכול לעשן? כבר חודשיים לא עישנתי בגלל ברונכיט, קיבולת העישון שלי, מה אני אעשה איתם? אמכור ב-ebay? אקבור אותם? זה מגוחך. כמעט כל שנה, 25% ממנה אני לא מעשן, גם אם הייתי רוצה, הדחייה הגופנית היא אוטומטית. הכמויות הן קטנות ואין לי קו אספקה, זה אבסורד".