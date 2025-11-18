עולה לדוכן העדים: החל הדיון במשפטו של רה"מ נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב ליום עדות נוסף בתיקי האלפים. אמש, התייחס בדבריו לפרקליטה הצבאית היוצאת, יפעת תומר-ירושלמי, אותה האשים ש"קיבלה מתנות בעשרות אלפים מחברה שלה כשהייתה בתפקיד", אך ציין כי "אין לי שום טענות אליה לגבי זה".

במהלך הדיון אמש, חזר נתניהו על הטענה כי קיבל אישור משפטי לקבלת המתנות מחבריו. בהמשך, ראש הממשלה נקב ברשימה של הבכירים שלדבריו קיבלו מתנות ממקורבים: "היועמ"שית קיבלה עשרות אלפי שקלים, יוסי כהן קיבל גם הוא", והוסיף: "אבל רק במקרה שלי שיניתם את החוק ותפרתם תיק".