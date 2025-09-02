בעקבות חשיפת i24NEWS: השופט יורם ברוזה יפסיק להיות מנהל ישיר של שופטים

מומלצים -

בעקבות הפרסום של פרשן המשפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, סגן נשיא השלום בדרום השופט יורם ברוזה יפסיק להיות מנהל ישיר של שופטים, זאת עד להכרעה בעניינו.

בהנהלת בתי המשפט הגיבו לפרסום: ״טרם גובשה עמדה סופית באשר להמלצת הנציב להפסקת כהונתו של השופט ברוזה כסגן נשיא. ביום 1.9.25 הודיע הנשיא עמית יריב כי סגן הנשיא ברוזה יעבור לתפקיד של אחראי מקצועי לתחום נזקי גוף במחוז דרום. זאת בהמשך לבקשת מנהל בתי המשפט לשקול האפשרות כי עד לקבלת החלטה סופית לא ימלא השופט ברוזה תפקיד הכולל ניהול ישיר של שופטים״.

כזכור, לפני ארבעה חודשים פורסם כי לדברי כמה וכמה שופטים ושופטות, ברוזה התבטא בצורה קיצונית בישיבות שופטים נגד המגזר הדתי.

‏כך, לשופט דתי אחד, אמר ברוזה: "לאחר שנסיים עם החמאס, נעבור לטפל בציונות הדתית. למה לא הרגו את בן גביר ואת הבן שלו, את סמוטריץ' ואת הבן שלו? הדתיים אשמים בהכל. הדתיים לאומיים יותר גרועים מהחמאס. הם הסכנה הכי גדולה למדינה". בנוסף אמר השופט בישיבת שופטים כי "הממשלה המשחיתה הזו והדתיים יובילו אותנו לאבדון, חברי הממשלה המשיחית הזו הם שיביאו למוות של כולנו".

בישיבת שופטים נוספת, אמר לשופט אחר שהדתיים אשמים בטבח השבעה באוקטובר. "בגללכם הדתיים, קרה לנו כל הבלגן הזה. כל הבלגן של השבעה באוקטובר קרה בגללכם".

‏שופטת אחרת טענה שברוזה מדבר בלי פילטרים ופוגע בכולם. הכינוי שלו על רקע זה הוא "שלשול ורבלי". לשופטת דתייה נוספת, שהתרגשה להראות תמונות של הבן שלה, המשרת בגולני ונלחם בלבנון, אמר ברוזה שאין מקום להראות תמונות של הבן שלה מהמלחמה: "אני לא מוכן לראות תמונה כזו". לדבריה, היא החווירה והייתה בהלם. כמו כן, אמר בישיבת שופטים אחרת שהוא לא רוצה ללכת לאירוע מסוים, בנימוק הבא: "אני לא סובל אותם. הם דתיים".