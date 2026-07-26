הזמר מושיקו מור, שנאשם בתקיפה מינית, יוכל לחזור לבמות

בית המשפט העליון דחה היום (ראשון) את התנגדות הפרקליטות, ואישר לזמר מושיקו מור, הנאשם בשני מקרי אונס ובמעשה סדום, לשוב ולהופיע. בהתאם להחלטה, יורשה מור לקיים הופעה אחת בשבוע, למשך עד חמש שעות, כולל זמני הנסיעה.

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מעו"ד רומח שביט, עו" ד איזבל פוקס, עו"ד שוש חיון ועו"ד שלומי מלכה המייצגים את הזמר נמסר: "בית המשפט העליון, כבוד הנשיא יצחק עמית, קיבל היום בשעה טובה את מלוא טענותינו לגבי האמון שניתן לתת במושיקו לאחר תקופה כה ארוכה של תנאים מגבילים וקבע שמושיקו יכול לחזור לבמת ההופעות".

ההחלטה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר הוסר ממנו האיזוק האלקטרוני, ולאחר שבית המשפט המחוזי התיר לו בסוף השבוע להשתתף בבר מצווה בכפר יונה ואף להופיע במהלך האירוע.

מור, מהזמרים המוכרים בז'אנר הים-תיכוני בשנים האחרונות, מנהל את ההליך המשפטי בעניינו מזה תקופה ארוכה. ההחלטה הנוכחית מהווה צעד משמעותי לקראת שינוי בסטטוס המעצר שלו, בכפוף להחלטת הפרקליטות בימים הקרובים.

מור נעצר ב-1 בינואר 2025, בחשד שאנס צעירה, שהגישה נגדו תלונה במשטרה. המקרה התרחש שבוע קודם לכן בביתו של הזמר, הצעירה טענה כי הוא כפה את עצמו עליה. המתלוננת מסרה את עדותה בפני החוקרים, הזמר הכחיש בחקירתו את המיוחס לו.

ל-i24NEWS נודע כי הצעירה הגיעה לביתו של הזמר לאחר שהכירו כמה שעות קודם לכן. הזמר טען שאחרי הגעתה הם קיימו יחסי מין בהסכמה מלאה, ואף שהיא יזמה את תחילת המגע ביניהם. בוקר לאחר מכן היא הגישה את התלונה, והוא נעצר. שמו הותר לפרסום יום לאחר מכן, ב-2 בינואר.