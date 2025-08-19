מומלצים -

התפתחויות בפרשת "קטארגייט": בית המשפט המחוזי בלוד דן הבוקר (שלישי) בערעור המשטרה על הסרת ההגבלות שהוטלו על יונתן אוריך. ההכרעה בסוגייה צפויה להינתן בהמשך היום.

במהלך הישיבה, נציג המשטרה הציג את עיקרי החשדות נגד אוריך:" לאחר ה־7 באוקטובר, ולאור הביקורת הגוברת נגד קטאר בשל קשריה עם חמאס, גובשה לבקשתה תכנית תקשורתית שנועדה 'לשנות את הנרטיב השלילי'".

עוד ציין כי התכנית אושרה על ידי גורמים קטארים והחלה להתבצע גם בזירה הישראלית, במטרה לשפר את תדמית המדינה. אוריך, כך נטען, לקח חלק פעיל בקידום המסרים במקביל לעבודתו בלשכת ראש הממשלה, תוך ניצול מומחיותו בכתיבה ודוברות מדינית.

i24NEWS

המשטרה מדגישה כי במקרה זה מדובר בחשד חמור לקבלת שוחד ממדינה זרה על ידי עובד מדינה - ללא כל גילוי נאות. במהלך הדיון התפרצה חברת הכנסת טלי גוטליב ומחתה על אופן ניהול החקירה - והוצאה מהאולם. לאחר מכן, גוטליב השוותה בין מאבטחי המשמר ליודנראט.

בתגובה לדברי גוטליב, דוברות הרשות השופטת מסרה: "הרשות השופטת מחזקת את ידכם. המשיכו לעשות עבודתכם נאמנה ובמסירות לשמירה על ביטחון העובדים והציבור ושמירת הסדר הציבורי בבתי המשפט ולא לאפשר לאף גורם להסיט אתכם ממילוי תפקידכם.

הרשות השופטת מגנה בחריפות את התנהגותה ודבריה של חברת הכנסת גוטליב ולא תסכים לכל ניסיון לפגיעה במהלך התקין של הדיונים או בממלאי תפקיד על רקע מילוי תפקידם".

זאת ועוד - השופט אמר כי לאורך הדרך, נרשמו שינויים בגרסאותיו של אוריך."הגרסאות - אני חייב לומר - השתנו לאורך הזמן. חלקן לא נאמרו וחלקן נאמרו בהמשך. יש פה ניואנסים", אמר. כמו כן, השופט עמית מיכליס ביקר את באופן מרומז את השופט מזרחי, שאמר כי ספק אם יוגש כתב אישום בפרשה.

כזכור, ההחלטה על הסרת ההגבלות התקבלה ביום חמישי האחרון, וערעור המשטרה הוגש בצהריי יום ראשון ובו נכתב בין היתר: "מעשיו של אוריך נעשו נגד האינטרס של לשכת ראש הממשלה ושל המדינה".

בין התנאים המגבילים שהוטלו על אוריך - שנכנסו לתוקף בתחילת החודש מרץ, ניתן למנות איסור יצירת קשר עם כלל העובדים בלשכת ראש הממשלה, בהם נתניהו עצמו, וגם את צו עיכוב יציאה מהארץ.