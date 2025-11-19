בג"ץ: על המדינה לגבש "מדיניות אכיפה נגד משתמטים"

בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, קבע היום (רביעי) כי על רשויות המדינה לפעול בהקדם האפשרי, בתוך 45 ימים, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולצדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי.

הרכב השופטים בתיק כולל את המשנה לנשיא נעם סולברג, השופטת דפנה ברק-ארז, השופט דוד מינץ, השופטת יעל וילנר והשופט עופר גרוסקופף. העתירות שהוגשו במסגרת ההליך עוסקות ביישומו של פסק דין בג"ץ התנועה לאיכות השלטון שניתן לפני כשנה וחצי, ובפרט, באכיפת הוראות חוק שירות ביטחון.

אותו פסק הדין שהיווה בסיס לעתירות, ניתן כאמור בחודש יוני 2024 בבג"ץ התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד שר הביטחון.

בפסק דין זה נקבע כי בהיעדר חקיקה מתאימה - לרשות המבצעת, קרי לממשלה, אין סמכות להורות שלא לאכוף את הוראות חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 על בני הציבור החרדי, ובהתאם לכך - על המדינה לפעול לאכיפת החוק.

לפי הכתוב בפסק הדין, בפתח הדברים, "עמד בית המשפט על ארבע נקודות מוצא לדיון. ראשית, הוראות חוק שירות בטחון, ובכלל זאת חובת הגיוס, חלות באופן כללי ושוויוני, גם על בני הציבור החרדי; שנית, אי-השוויון הזועק שמלווה את סוגיית גיוסם של בני הציבור החרדי לאורך השנים, החמיר מאוד מאז פרוץ המלחמה בשבעה לאוקטובר 2023".

.

עוד נכתב, "שלישית, גיוס החרדים בעת הנוכחית הוא צורך ביטחוני ממשי (זאת בין היתר, על רקע העובדה כי לשיטת גורמי המקצוע בצה"ל נדרשים כ-12,000 חיילים למילוי השורות, כאשר למעלה ממחצית מהם נדרשים לתפקידי לחימה".

"ורביעית", הוסיפו, "החובה להביא להחלה שוויונית של חובת הגיוס איננה משימה צבאית בלבד, אלא משימה לאומית בעלת חשיבות עליונה, כך שכל רשויות השלטון הרלבנטיות נדרשות לעסוק בסוגיה, בגדרי הסמכויות המוקנות להן, ולהירתם למאמץ להביא לשינוי המציאות הקיימת".

בהמשך לכך, נכתב, "באשר למישור האכיפה הפלילית, קבע בית המשפט כי במישור המעשי, התנהלות רשויות המדינה אינה רחוקה מהתנערות מלאה מאכיפת חובת הגיוס לגבי בני הציבור החרדי - התנערות שמהווה הפרה של חובת הרשויות המוסמכות לאכוף את חוקי המדינה, חותרת תחת חובת הגיוס, מרוקנן את הוראות חוק שירות בטחון מתוכנן, ואף עולה כדי אכיפה סלקטיבית".

על כן, נכתב, "ניתן צו מוחלט, המחייב את משיבי המדינה לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית, לשם נקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי מי שהוכרזו כמשתמטים מקרב בני הציבור החרדי", כאמור.

עוד הודגש בפסק הדין כי "אין בהבטחות לחקיקה עתידית, כדי לפטור את הממשלה מפעולות אשר מצויות בסמכותה ומתחייבות תחת המצב החוקי הקיים".

בתוך כך הובהר כי בנוגע לצעדי האכיפה המשלימים שייבחרו, אלו "נדרשים להיות כאלה שניתן להעריך בסבירות גבוהה כי יהיו אפקטיביים כמכלול, ויביאו לשינוי ממשי; כי נדרש יהיה לייחס בהקשר זה משקל רב לעמדות גורמי המקצוע הרלבנטיים (ובכלל זאת, לא ניתן יהיה להתעלם ולהימנע מלשקול צעדים שגורמי המקצוע סבורים כי יהיו בעלי אפקטיביות גבוהה); וכי ככל שהמדיניות שתיקבע תאפשר יצירת ערוצי מימון עוקפים, לא ניתן יהיה לראותה כאפקטיבית, וממילא, כממלאת אחר התנאים הנדרשים".

עוד הודגש, כי ככלל, "אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס, למשל כאלה המוענקות לתלמיד ישיבה בתור שכזה, כאשר הימצאותו בישיבה משמיעה השתמטות מחובת הגיוס".