נדחתה עתירת אוריך לקבל כתב חשדות מפורט בפרשת "הבילד"

בית המשפט דחה הבוקר (רביעי) את עתירתו של יונתן אוריך, שדרש לקבל את כתב חשדות מפורט יותר בתיק "הבילד" במסגרת פרשת המסמכים המסווגים. בין הטענות שהעלה יועצו של ראש הממשלה, הן כי לא ניתנו לסנוגריו מספיק ימים כדי להתכונן לשימוע.

השופטת יעל וילנר, אליה הצטרפו השופטים עופר גרוסקופף ואלכס שטיין, דחתה את העתירה וציינה כי "ההודעה שנשלחה לעותר כללה פירוט של סעיפי העבירות, שבכוונת המשיבה לייחסו, וכן את עיקרי העובדות המבססות, לעמדתה, את אותן העבירות". השופטת וילנר ציינה כי זה בוצע "כפי שנדרש בהתאם להלכה הפסוקה ולהנחיית פרקליט המדינה".

עוד צוין בהחלטה כי "אין זו מדרכו של בית משפט זה להתערב בעניינים מסוג זה. חזקה על רשויות התביעה, כי ככל שיתרשמו שאכן יש בכך צורך על מנת לאפשר היערכות נאותה של ההגנה, ייאפשרו דחיה קצרה של מספר ימים במועד השימוע".

פרשת המסמכים המסווגים נחשפה בסוף השנה הקודמת, במסגרתה עלה החשד לפיו מספר מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם ל"בילד" הגרמני בספטמבר 2024.

המסמך המדובר, שהוצג באופן מסולף כאסטרטגיה של חמאס. הוא הושג באופן בלתי חוקי מאגפי המודיעין ונמסר דרך שרשרת אנשים, כאשר הצנזורה הצבאית דחתה את פרסומו בישראל. במרכז הפרשה עומדים כאמור אוריך, אלי פלדשטיין - שהיה דוברו של נתניהו, ישראל איינהורן בעל חברת הייעוץ "פרספשן" וארי רוזנפלד, נגד במילואים בצה"ל שסיפק את המסמכים המסווגים.