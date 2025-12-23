לימור לבנת מבקשת לחזור בה מההודאה - ומפטרת סנגור נוסף

תיעוד התאונה שנחשף ב-i24NEWS: השרה לשעבר לימור לבנת ביקשה היום (שלישי) לחזור בה מההודאה שלה באשמה בתאונת הפגע וברח - ופיטרה את הסנגור שלה בטענה כי הוא "הודה בכל האישומים לא בנוכחותי".

בעקבות כך, היא מבקשת להורות על ביטול ההודאה. נציין כי זהו הסנגור השני אותו מפטרת השרה לשעבר לבנת, מאז וגש נגדה כתב האישום במרץ האחרון. לאחר התיעוד שנחשף ב-i24NEWS וההרשעה:

כזכור, בחודש נובמבר האחרון הורשעה לבנת באישומים נגדה - נהיגה בקלות ראש, סיכון עוברי דרך בנסיעה לאחורה, גרימת חבלה ואי מסירת פרטים, לאחר שהודתה בהם. כעת, טוענת כי זה נעשה ללא נוכחותה. התביעה ביקשה אז להטיל עליה 14 חודשי פסילה, וכן מאסר על תנאי.

נהגת הרכב שבו פגעה לבנת טענה אז כי התאונה השפיעה עלי בכמה מובנים: "אחרי התאונה אושפזתי שבוע ועברתי ניתוח, שמו לי פלטינות ביד, כף היד הייתה מרוסקת, שתי העצמות של האמה התרסקו, לצעירים מוציאים את זה ולי יש את זה עדיין. אני מתמודדת עם כאב מאז ועד היום. זה מפריע לי לישון בלילה. יש לי חרדות, עברתי טיפול רגשי ובמובן האסתטי יש לי צלקת מכוערת".