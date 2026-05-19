בג"ץ: ועדת גרוניס תדון מחדש במינוי גופמן, תא"ל ג' ואלמקייס יתייצבו בדיונים

בית המשפט העליון (בג"ץ) פרסם היום (שלישי) תשובה בנושא מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופטים החזירו את הסוגיה לפתחה של הוועדה למינוי בכירים - וכתבו: "בחנו מחדש את החלטתכם לאשר את מינוי גופמן לראש המוסד".

לצד זאת, השופטים כתבו: "נראה כי יש מקום שהוועדה תשלים את הליך הבדיקה שערכה ותגיש חוות דעת עדכנית ומנומקת, לאחר שתשמע דברים מפי אורי אלמקייס, ומפי תא"ל ג', בהתייחס לתצהיר שהגיש, כולל הנספח. הוועדה תוכל, לפי שיקול דעתה, לזמן כל גורם דרוש אחר".

כזכור, אמש נחשף ב-i24NEWS התצהיר של תא"ל ג', אשר מגבה את גרסת האלוף רומן גופמן באופן מוחלט. מהפרטים עולה כי השאלה ששאל ג' את האלוף רומן גופמן היא האם ידועה לו העברה של מסמכים מודיעיניים/מסווגים מהאוגדה. על כך ענה כי לא רק שגופמן לא שיקר אלא הטענה שהוא שאל אותו האם העביר חומרים לאלמקייס/לקטין איננה אפשרית.

לדבריו, הוא עצמו בכלל לא ידע על איזה ערוץ טלגרם מדובר, מה שמו של הקטין ואת עובדת היותו קטין. ולכן כל שכן שהוא לא היה יכול לשאול זאת את גופמן, וגופמן לא היה יכול להכחיש משהו שהמתשאל עצמו לא ידע. לתצהיר של ג' צורף סיכום שיחה מזמן אמת מ-15 במאי 2022.

מספר שעות לפני כן, בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להעביר "ללא דיחוי" את התצהיר הסודי של תא"ל ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרומן גופמן. בנוסף, קראו לעדכן את שופטי בג"ץ אחרי שזה נעשה.

אמש הגישה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ את תצהירו של תא"ל ג' במסגרת העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד - לצד בקשה לצרף "חומר חסוי נוסף".

הגשת התצהיר מלווה בבקשה חריגה להוספת חומרים חסויים נוספים לתיק, בהם מכתב מטעם ראש המוסד ומסמכים מתיק חקירה של שירות הביטחון הכללי.