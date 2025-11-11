הפרקליטות: מוטי בבצ'יק יועמד לדין בגין מרמה והפרת אמונים

בהמשך לפרסום הראשון של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS על הגשת כתב אישום: פרקליטות המדינה הודיעה היום (שלישי) לאבי דנציגר, מנכ"ל חברת התרופות רוש ישראל, למנחם גשייד, ששימש כעוזרו המקצועי של סגן שר הבריאות לשעבר, אברהם ליצמן, ולמרדכי (מוטי) בבצ'יק, ששימש אף הוא כעוזרו של ליצמן, כי נשקלת העמדתם לדין פלילי בגין עבירות של תיווך בשוחד, מרמה והפרת אמונים, בכפוף לשימוע שייערך להם.

מחקירת המשטרה עולה כי בין השנים 2015 ל-2018, פעלו משרדי האוצר והבריאות לקדם מודל תמחור חדש לתרופות הנמכרות בישראל, במטרה להוריד את מחירי התרופות. גשייד שימש כלוביסט של חברת רוש. על פי החשד, במשך כשנה וחצי שילם דנציגר לגשייד שכר של עשרות אלפי שקלים בחודש, בין היתר, על מנת שיפעיל את קשריו במשרד הבריאות, ויניע את חברו בבצ'יק, אותו הכיר היטב מעבודתם בלשכת ליצמן, להפלות לטובה את רוש ולקדם את ענייניה בעניין מודל התמחור.

בין גשייד לבבצ'יק התקיים ערוץ ישיר ונסתר, במקביל לערוצים הגלויים שהתקיימו בין חברות רוש ופארמה ישראל (ארגון המאגד את חברות התקופות הרב-לאומיות הפועלות בישראל, שדנציגר משמש כיו"ר שלו) לבין בבצ'יק ועובדים אחרים של משרדי הבריאות והאוצר.

מהחקירה עולה, כי בבצ'יק פעל לכאורה בניגוד עניינים, בכך שבמסגרת הערוץ הישיר בין השניים פעל לטובתו של גשייד וקידם את ענייניה של חברת רוש מול עובדי משרדי הבריאות והאוצר, מבלי לחשוף את הקשר שקיים עם גשייד. בין היתר, הוא חשוד שהעביר לגשיייד מידע ומסמכים פנימיים של משרד הבריאות.

לאחר שבמאי 2018 עבר מודל התמחור החדש, שלא תאם את האינטרסים של חברת רוש ופארמה ישראל, פוטר גשייד מחברת רוש בשל כשלונו.

עו”ד עמית חדד ונועה מילשטיין, המייצגים את מוטי בבצ’יק, מסרו: "מדובר בחקירה שהחלה לפני כעשר שנים. בשנת 2023 הודיעו רשמית למר בבצ’יק כי התיק נגדו נסגר. שוב אנו נאלצים ללמוד מהתקשורת שפרקליט המדינה החליט להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, וזאת למרות עמדתה המנוגדת של המחלקה הכלכלית והעומדת בראשה.אין זה מתקבל על הדעת שמר בבצ’יק ישמע על החלטה משמעותית זו לראשונה מדיווח תקשורתי, ורק יום לאחר מכן תישלח אליו הודעה רשמית. לגופו של עניין, אין לנו כל ספק שלאחר השימוע יוחלט על סגירת התיק, כפי שסבורים כל הפרקליטים המטפלים בתיק".