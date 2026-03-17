בניגוד לעמדת היועמ"שית: בג"ץ דחה את הדיון על הדחת בן גביר

שופטי בג"ץ הודיעו היום (שלישי) כי הדיון על הדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו, יידחה ויתקיים בעוד כחודש - בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, אמש במענה לבג"ץ הודיעה היועמ"שית כי היא מתנגדת לדחיית הדיון: "נוכח הפגיעה הקשה והשיטתית בעבודת המשטרה הנמשכת בימים אלה, ובכלל זאת בתחומים רגישים ביותר של אכיפה, ישנה חיוניות בקיום הביקורת השיפוטית בהקדם האפשרי".

בתחילת החודש ביקשה היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה מבג"ץ להוציא צו המורה לראש הממשלה לנתניהו להדיח את בן גביר מתפקידו.

"בהיעדר ערובות ומנגנונים להבטחת פעילותה התקינה, הממלכתית והשוויונית של משטרת ישראל, בפרט משראש הממשלה לא פעל מול השר לשם כך, הרי שאלמלא יחול שינוי משמעותי בתשתית וככל שלא יעמוד ראש הממשלה בנטל שהוטל עליו לנמק מדוע לא יורה על העברתו מתפקידו", נכתב בתשובתה לבג"ץ.