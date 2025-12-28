היועמ"שית לבג"ץ: יש להוציא צו ביניים שיקפיא את החלטת הממשלה לסגירת גלי צה"ל

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה היום (ראשון) את עמדתה לבג"ץ, לפיה יש להוציא צו ביניים להחלטת הממשלה לסגירת גלי צה"ל. "ההחלטה לוקה בשורה של פגמים משפטיים, הליכיים ומהותיים", נכתב.

בהרב-מיארה ציינה כי לא הוצג נימוק של דחיפות, המצדיק קידום סגירת התחנה "בלוח זמנים כה מואץ". "פוטנציאל הנזק המשמעותי, אף יכול לגרום לנזק בלתי הפיך, ברור וממשי", נכתב.

בתשובה לעתירות נגד סגירת גלי צה"ל, טען מוקדם יותר היום שר הביטחון כ"ץ כי ועד עובדי התחנה הגיש תצהירים כוזבים במטרה להטעות את בית המשפט, לטובת הוצאת צו זמני שיקפיא את יישום החלטת הממשלה.

בין היתר, נכתב כי כלל לא ניתנה הנחיה להפסיק את ההתקשרות עם היועצים החיצוניים בתחנה, וצוין כי לפי החלטת הממשלה, יוקפאו הליך חידושי החוזים לשנת 2026 - אך הנוכחיים יוארכו עד למועד סגירת התחנה.

מנגד, טענו בועד עובדי גלי צה"ל כי מדובר ב"טענות עזות מצח", והעבירו לבית המשפט ראיה הסותרת את הטענה כי לא ניתנה הוראה להפסיק בסוף דצמבר את עבודת יועצי התחנה. לפי הועד, בכירה במשרד הביטחון הזינה במערכת הודעה: "לפי החלטת שר הביטחון לסגור את התחנה, התקבלה הוראה לעצור את ההזמנות של גל"צ עד החלטת בג"ץ".

הועד הוסיף כי הוא "נדהם מההאשמות חסרות השחר שהופנו אליו במסמך רשמי אל בית המשפט, ומאמין שמעשה זו מוכיח את ההכרחיות במתן צו ביניים עד לדיון בבג"ץ, על מנת שצעדים נוספים כאלה לא ייעשו".

"מדובר בתגובה שהטילה דופי בעמדתם של מצהירים עובדי ציבור בידי גורמים פוליטיים החבים את נאמנותם לשר הבטחון", נכתב.