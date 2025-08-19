בן גביר פרסם ציטוטים מדיון סגור בבג"ץ בנושא תנאי הנוח'בה

מומלצים -

בבג"ץ דנו אתמול (שני) בעתירה נגד החלטתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שלא לאפשר ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה הכלואים בישראל. לאחר מכן השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הדליף ציטוטים מהדיון החסוי.

במהלך הדיון נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, יצא נגד בן גביר: "כרגע מה שיוצא בעולם שבתי הכלא בישראל זה גואנטנמו. זה מה שמפורסם בעולם: שיש הרעבה, שעשרות אסירים מתים, ממש גואנטנמו הישראלי ואתם שמים אותנו, את בית המשפט בחזית, בפרונט".

השופטת דפנה ברק-ארז גם היא יצאה נגד השר: "משפחות של מחבלים גם בעזה לא יודעים על קיומם בכלא, הם אסירי איקס. אמנם הם עשו מעשים נפשעים אבל לא לדעת שהם בישראל? גם בתקופות הכי קשות לא היה מצב כזה. צו הביאס קורפוס מחייב מסירת מידע, ותמיד התנהלו מול זה. פתאום אפס מידע מועבר".

השופטת דפנה ברק ארז פנתה גם לראש אגף המודיעין: "אתם כזה ארגון חלש שאתם לא יכולים להתמודד עם נציג אחד בלבד של הצלב האדום מארצות הברית?". ראש אגף המודיעין השיב: "אפילו על הדיון הזה המחבלים בבתי הכלא מדברים והם מקווים שתאשרו לצלב האדום לבקר אותם".

הרשות השופטת מסרה: "הדברים שיוחסו לשופטת ברק-ארז סולפו ואת כלל הדברים שיוחסו להרכב השופטים יש לבחון בהקשר הכולל של הדברים שנאמרו בדיון שארך למעלה משעה במעמד צד אחד, דיון בנוגע לכלל אוכלוסיית האסירים הביטחוניים (לאו דווקא רוצחי ואנסי הנוח'בה כפי שפורסם). יש לראות בחומרה רבה את הדלפת הדברים מדיון שהתקיים עם גורמי הביטחון ונציגי המדינה בלבד, מטעמים של בטחון המדינה".