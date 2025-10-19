לאחר בקשת רה"מ: בוטלו הדיונים במשפט נתניהו מחר ומחרתיים

עדותו של ראש הממשלה ביומיים הקרובים בוטלה לאחר שנתניהו ביקש מהשופטים להעיד במשך שעה וחצי בלבד בשל פגישה מדינית דחופה ומסווגת.

ביום רביעי האחרון התחדשה בבית המשפט המחוזי בירושלים עדותו של ראש הממשלה נתניהו במסגרת המשך החקירה הנגדית בתיק 1,000. לבית המשפט הגיעו מספר שרים וחברי כנסת על מנת לתמוך ברה"מ.

עם תחילת הדיון, מסר שר המשפטים יריב לוין הודעה שבה טען כי "משפט רה"מ מעולם לא היה צריך להתחיל וקיומו מנוגד הן לצדק והן לטובת המדינה" - וקרא לקדם את הצעת החוק שיזם ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, שמטרתה לאפשר לשר הביטחון לבטל לנתניהו דיונים "תוך היוועצות בשר המשפטים".