נשיא העליון במתקפה: "למה שאזרחים יצייתו כשאנשי ציבור מתעלמים מפסקי דין?"

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, נשא הערב (רביעי) דברים בטקס הסמכת עורכי דין חדשים של לשכת עורכי הדין. "לצערי, מערכת המשפט הישראלית נתונה בימים אלה תחת מתקפה של ממש, אשר חורגת הרבה מעבר לגדרי הביקורת הלגיטימית", אמר.

הוא הוסיף: "אנו עדים לניסיונות להחליש את הרשות השופטת, לפגוע בעצמאותה, ולשחוק את שופטיה המסורים והמקצועיים אשר מקדישים את עצמם לשירות הציבור. אנו עדים להתעלמות בוטה מכללי הדין, ולהתייחסות לפסקי דין מחייבים כאל המלצה בלבד".

"המחויבות לדין ולקיום החלטות שיפוטיות היא תנאי בסיסי לקיומה של חברה דמוקרטית מתפקדת. כאשר אישי ציבור מתעלמים מפסקי דין שאינם לרוחם - וכי איזה מסר נובע מכך לציבור בכללותו?", ציין - תוך שיגור רמז למספר פוליטיקאים, "אם מי שנמצא בעמדת כוח או השפעה מרשה לעצמו להתעלם מהכרעה שיפוטית שאינה לרוחו, מדוע שאזרח מן היישוב יראה עצמו מחויב לה?".

לדבריו, זוהי חתירה תחת עצם הרעיון של מערכת דינים שווה ושוויונית, המחייבת את כל אחד ואחת מתושבי המדינה.

"המסר הוא פשוט: אם החוק אינו שווה לכולם, החוק אינו שווה כלום", סיכם, "באולם המשפט אין מקום להצהרות ריקות, אלא רק לטיעונים מבוססים. לכן, בחברה דמוקרטית שמור תפקיד מיוחד למשפט ולשיח המשפטי הענייני - והדבר נכון במיוחד במציאות הנוכחית".