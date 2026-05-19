חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) חשפה היום (שלישי) בציוץ שכתבה בחשבון ה-X שלה כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לה כי יוגש נגדה כתב אישום. הסיבה - חשיפת שמו של איש שב"כ, בן זוגה של שקמה ברלסר - ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית.

"מחיאות כפיים סוערות למיארה. הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל כץ על תעודת חיסיון. כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עלי כידוע לא מטילים אימה", כתבה.

היא הוסיפה: "טרם נשלח לי כתב האישום, אך אני סומכת על מיארה שאקרא זאת בקרוב אצל אחד משופרותיה".

כזכור, האירוע המדובר התרחש בינואר 2024, אז פרסמה גוטליב צילום מסך איכותי וקריא מאתר "עדנה קרנבל", של העמוד הראשון של כתבה שפורס יום קודם לכן. מכתב האישום עולה, כי צילום המסך שפרסמה הנאשמת כלל את שמו המלא של האתר, כותרת הכתבה, תגיות מתחת לכותרת הכתבה, תמונה מתחת לתגיות אלה בפתח גוף הכתבה, ותוכנה המלא של הכתבה עד מקום סיומו של תצלום המסך.

"כותרת הכתבה כפי שהופיעה בצילום המסך ופורסמה על ידי הנאשמת - 'חרבות ברזל 85 כבר לא שמועה: ראש המוסד דדי ברנע קיבל הודעה מהאמריקאים שיירטו שיחות בין בעלה של שקמה ברסלר מהשב"כ ליחיא סינוואר 4 ימים לפני 7.10.2023".

לצד צילום המסך, במסגרת הציוץ המדובר, כתבה גוטליב: "עדנה קרנבל מפרסמת שארה"ב יירטה שיחות בין בעלה של שקמה ברסלר לגדול המרצחים יחיא סינואר מס' ימים לפני התופת. ראש המוסד זימן את ברסלר לפגישה. זוכרים שרשמתי כאן על פגישה בין ברסלר לראש המוסד? זוכרים שמשרד רוה"מ הוציא הכחשה לדבריי ואני הבהרתי שאני עומדת מאחורי דבריי? המקורות שלי ברזל!".

"פרסום זה זכה לחשיפה והדהוד של מעל 400,000 צפיות, מעל 1,000 תגובות (מיעוטן תומכות, חל קן מגנות ומרביתן לועגות על האמינות המפוקפקת של אתר "עדנה קרנבל") מעל 1,000 חיבובים, ומעל 500 שיתופים.

בהמשך כתב האישום נכתב כי באותו היום בו פורסם הציוץ, הגיש ראש שירות הביטחון הכללי דאז תלונה נגד גיטליב בגין הפרסום, בה התייחס לסיכונים הביטחוניים הטמונים בו - והתלונה הובאה לידיעה באותו היום. "החל מיום זה ועד מועד הגשת כתב אישום זה, באופן מודע ומכוון, הנאשמת לא הסירה את הפרסום בחשבון הטוויטר, והותירה אותו פתוח ונגיש לכל", נכתב.

עוד נכתב כי מאז אותו היום - היא עמדה על הפרסום המדובר והצדקתו, פרסמה פרסומים דומים רבים עצמאיים נוספים - הם ציינה את הפרטים הללו. בהמשך, היא הצהירה כי תמשיך גם בעתיד לבצע עבירות של חשיפת, גילוי ופרסום מידע שהינו חסוי על פי חוק או החלטה שיפוטית, כל אימת שתראה לנכון.

כאמור, מאז הפרסום גוטליב זומנה פעמיים לחקירת משטרה אך לא התייצבה אליה. המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד אלון אלטמן, הבהיר לה במכתב כי חוק החסינות אינו מאפשר לה להימנע מפני התייצבות לחקירה פלילית. למעשה, אי התייצבותה לחקירה נחשבת כאילו וויתרה על זכותה למסור גרסה או כאילו ששמרה על זכות השתיקה.

כזכור, חברת הכנסת האשימה את אחת ממובילות המחאות נגד הממשלה, שקמה ברסלר, כי שיתפה פעולה עם חמאס ב-7 באוקטובר. האשמה לה לא הציגה ביסוס. לדבריה, מדובר בפרשיית ריגול שנועדה להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הממשלה בכללותה. היא קשרה את הפרטים עם כך שבן זוגה של ברסלר הינו איש שב"כ, וחשפה את פרטיו.