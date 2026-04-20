ברלנד טען כי "אינו חש בטוב", השופטים הציעו עדות מביתו

לאחר כ-40 שנה מרצח הנער ניסים שטרית וכחמש שנות הליך משפטי, היה צפוי הבוקר (שני) ראש קהילת "שובו בנים", הרב אליעזר ברלנד, להעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים כעד תביעה במשפטו של מקורבו לשעבר בני זאבי, הנאשם ברצח עם ברוך שרביט.

אלא ששעות ספורות לפני הדיון הודיע ברלנד, באמצעות עורכי דינו, כי אינו חש בטוב וביקש לדחות את עדותו. לדיון הגיע גם אחיו של ניסים שטרית ז"ל, מאיר שטרית.

בפרקליטות הציעו לבחון אפשרות לגביית העדות באמצעות שיחת וידאו מביתו של ברלנד בשכונת חומה שלישית בירושלים. עם זאת, מפקד תחנת לב הבירה הודיע כי המשטרה אינה יכולה לאבטח את הגעת השופטים לביתו.

למרות זאת, השופטים העלו אפשרות כי יגיעו לביתו של ברלנד לצורך גביית העדות, אולם בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בנושא.

כזכור, לפני כשנה בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות וקבע כי עבירת הרצח שיוחסה לבנימין זאבי, הנאשם ברצח הנער ניסים שטרית בשנת 1986, לא התיישנה. כתוצאה מכך, כתב האישום נגדו לא יבוטל ועניינו ימשיך להתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים.

בחודש מאי האחרון קבע בית המשפט המחוזי כי העבירה נגד זאבי התיישנה, זאת משום שחלק מפעולות חקירה שביצעה המשטרה לאורך השנים אינן "פעולות חקירה העוצרות את מרוץ ההתיישנות". עקב כך, בוטל כתב האישום שהוגש נגדו לפני כשלוש שנים. אז, הפרקליטות ערערה על ההחלטה, בטרם שמעה את הראיות בתיק, וטענה כי מנגד כי פעולות החקירה אכן היו מהותיות, ודרשה לאפשר את בירור האמת ומיצוי הדין עם הנאשמים.

על פי כתב האישום, הנער שטרית נחטף, הוכה ונקבר ביער אשתואל הסמוך לבית שמש, על ידי זאבי ובני אדם נוספים מקהילת "שובו בנים" בראשות אליעזר ברלנד, לאחר שטטענו כי נפגש עם בנות, זאת "בניגוד לנורמות של חברי הקהילה", אליה כלל לא השתייך שטרית.